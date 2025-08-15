Espana agencias

Rueda, con la conselleira de Medio Rural, comprobará la situación de los fuegos en el centro de coordinación

Por Newsroom Infobae

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado de la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, visitará este viernes el centro de coordinación operativa (Cecop) provincial para hacer el seguimiento de la situación de los incendios forestales.

Rueda volverá a la provincia de Ourense en una nueva jornada de lucha contra las llamas, en la que todavía se mantienen varios pueblos --con más de 300 personas-- confinados, según los últimos datos proporcionados por el servicio del 112 Galicia.

El balance de hectáreas quemadas sigue creciendo en la provincia ourensana, la más afectada por los fuegos, y ha superado ya las 31.000, con varios grandes fuegos sin control.

