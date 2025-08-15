Espana agencias

Robles reclama a Feijóo "rigor" ante los incendios: "Ya basta de improvisación y de desconocimiento"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reclamado "rigor" al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en torno a los incendios que afectan a varios territorios del país, después de que el líder 'popular' haya acusado al Gobierno de "provocar" a las comunidades autónomas que están gestionando esta "crisis nacional" y haya pedido el despliegue del Ejército.

"Yo entiendo que aquí están las cámaras delante y a lo mejor pues hay una parte de oportunismo, pero ya basta de improvisación y de desconocimiento. Trabajemos todos juntos", ha subrayado la ministra en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press.

La ministra ha defendido que, desde el 1 de agosto, estas fuerzas han intervenido en 27 incendios, con 1.400 militares de la UME desplegados y 2.000 en labores de logística. "En este momento hay activos 12 incendios, que son los más preocupantes", ha recordado la ministra.

En este sentido, Robles ha puesto en valor la labor que están realizando los efectivos de la UME, el Ejército de España, en ocasiones con un riesgo para sus vidas. "Mientras unos hablan, otros ponen en juego su vida para salvar a las personas", ha apuntado la titular de Defensa.

La ministra ha recalcado que el Gobierno "ha estado en todo momento en cualquier sitio y en cualquier ocasión" en la que se les ha requerido. "No se trata de salir mucho en las fotos, no se trata de hablar mucho, se trata de actuar. No sé si el señor Feijóo lo está haciendo o no", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Yolanda Díaz insta a centrarse ahora en apagar las llamas y critica la "precariedad" de brigadas "privatizadas"

Yolanda Díaz insta a centrarse

Sánchez llama a Rueda y Guardiola para interesarse por los incendios y los presidentes autonómicos le piden más medios

Sánchez llama a Rueda y

Ibercaja subraya el "firme compromiso" de Lambán con el interés general y una "lealtad institucional ejemplar"

Ibercaja subraya el "firme compromiso"

Un acto civil despedirá a Javier Lambán este sábado en Ejea

Un acto civil despedirá a

La alcaldesa de Zaragoza dice que es un día "triste" para la ciudad y Aragón y elogia la "firmeza de ideas" de Lambán

La alcaldesa de Zaragoza dice
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Palacios de Jamuz, el pueblo

Palacios de Jamuz, el pueblo leonés de 60 habitantes que ha arrasado el fuego: “No se aguantaba la humareda, ha sido terrorífico”

Cuatro militares de la UME heridos en el incendio de Yeres: tres de ellos sufren varias quemaduras

Javier Lambán, el histórico dirigente aragonés que denunció que el PSOE de Sánchez es un “páramo” para las voces críticas

El abuso de las aerolíneas en plena crisis: los incendios cortan los trenes y los vuelos a Galicia se disparan a más de 400 euros

Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Una notaria alerta sobre los peligros de sacar dinero de una cuenta antes de que fallezca el titular: “Puede meterte en un buen lío con Hacienda”

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 15 agosto

Este es el precio de la luz en España para este sábado

DEPORTES

Cesc Fàbregas explica cuál es

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”

Franco Mastantuono, la nueva perla argentina del Real Madrid: cuánto ha costado, su relación con Messi y el Barcelona o el motivo de su dorsal