Robles reclama a Feijóo "rigor" ante los incendios: "Ya basta de improvisación y de desconocimiento"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha reclamado "rigor" al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en torno a los incendios que afectan a varios territorios del país, después de que el líder 'popular' haya acusado al Gobierno de "provocar" a las comunidades autónomas que están gestionando esta "crisis nacional" y haya pedido el despliegue del Ejército.

"Yo entiendo que aquí están las cámaras delante y a lo mejor pues hay una parte de oportunismo, pero ya basta de improvisación y de desconocimiento. Trabajemos todos juntos", ha subrayado la ministra en una entrevista en La Sexta, recogida por Europa Press.

La ministra ha defendido que, desde el 1 de agosto, estas fuerzas han intervenido en 27 incendios, con 1.400 militares de la UME desplegados y 2.000 en labores de logística. "En este momento hay activos 12 incendios, que son los más preocupantes", ha recordado la ministra.

En este sentido, Robles ha puesto en valor la labor que están realizando los efectivos de la UME, el Ejército de España, en ocasiones con un riesgo para sus vidas. "Mientras unos hablan, otros ponen en juego su vida para salvar a las personas", ha apuntado la titular de Defensa.

La ministra ha recalcado que el Gobierno "ha estado en todo momento en cualquier sitio y en cualquier ocasión" en la que se les ha requerido. "No se trata de salir mucho en las fotos, no se trata de hablar mucho, se trata de actuar. No sé si el señor Feijóo lo está haciendo o no", ha concluido.