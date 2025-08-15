Espana agencias

Montero lamenta la muerte de Lambán y lo recuerda como "un hombre comprometido con su tierra"

La vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha lamentado el fallecimiento del expresidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, destacando que "será siempre recordado como un hombre comprometido con su tierra".

A través de un comunicado publicado en su perfil oficial en la red social 'X', Montero ha subrayado que Lambán "dedicó su vida a trabajar por los aragoneses", resaltando su vocación de servicio público.

Lambán ha fallecido este viernes a causa del cáncer de colon que se le diagnosticó en febrero de 2021. Su muerte ha tenido lugar en su localidad natal, Ejea de los Caballeros, en la provincia de Zaragoza.

Fue el propio Lambán quien, el 15 de febrero de 2021, comunicó públicamente su enfermedad, iniciando de inmediato el tratamiento correspondiente en el sistema público de salud.

