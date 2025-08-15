Espana agencias

Mazón lamenta el fallecimiento de Javier Lambán, "un servidor público comprometido con Aragón y con el país"

Por Newsroom Infobae

El 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, ha expresado su "más sentido pésame por el fallecimiento" del expresidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, al que ha recordado como "un servidor público comprometido con Aragón y con el país".

"Mi afecto y solidaridad a su familia, amigos y a todos los aragoneses", ha señalado Carlos Mazón en un mensaje en su cuenta de la red social X.

El expresidente socialista ha fallecido este mismo viernes, víctima del cáncer que padecía desde febrero de 2021, en su localidad natal, Ejea de los Caballeros (Zaragoza).

