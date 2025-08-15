Espana agencias

Maroto pide a la Paloma protección ante los incendios y enfatiza que "fuegos en agosto se apagan en otoño e invierno"

Por Newsroom Infobae

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, ha pedido a la Virgen de la Paloma, patrona oficiosa de la ciudad, que cuide a la ciudadanía ante los incendios, para demandar inversión en "prevención real" porque "los fuegos que hoy arrasan España en agosto se tienen que apagar en otoño y en invierno, que es cuando hay que hacer un trabajo de prevención efectiva".

A su llegada a la Plaza de la Villa, la socialista ha recordado que la Paloma es la patrona de los bomberos, motivo que ha aprovechado para trasladar el cariño de su formación a los familiares de los fallecidos en los incendios que asolan España y también a quienes lo han perdido todo, apostillando que en trances así "las administraciones tienen que ser aliadas de ese dolor".

"Yo le pediría a la Virgen de la Paloma que nos cuideante estos incendios que asolan España y también que se invierta en una prevención real porque los fuegos que hoy asolan España en agosto se tienen que apagar en otoño y en invierno, que es cuando hay que hacer la prevención efectiva", ha trasladado a los periodistas.

PIDE QUE LAS ADMINISTRACIONES DEJEN "CONFRONTACIONES ABSURDAS"

Maroto ha aprovechado para incidir en el que mensaje que le tiene que llegar a la ciudadanía sobre el riesgo de las temperaturas extremas que se están viviendo pidiéndoles prudencia y a las administraciones coordinación y "que dejen las confrontaciones absurdas".

Tampoco ha olvidado las reivindicaciones de los agentes forestales "para que se puedan conseguir mejores condiciones laborales porque la vida de muchas personas depende del trabajo de prevención real que se haga en otoño y en invierno". "Estos fuegos, sin duda, se previenen y se apagan con más prevención y evitando que estas personas asuman riesgos innecesarios", ha concluido.

