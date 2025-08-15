Margarita Robles visitará este sábado a la UME que participa en la lucha contra incendios en CyL y Galicia

La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitará este sábado, 16 de agosto, a los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) que participan en la lucha contra los incendios que se desarrollan en distintas localidades de Galicia y Castilla y León.
Robles, originaria de León, estará acompañada por el general jefe de la UME, Francisco Javier Marcos Izquierdo, y acudirá a distintas localidades, según ha informado la Delegación del Gobierno en Castilla y León en un comunicado recogido por Europa Press.
En concreto, 1.300 militares están desplegados para colaborar sobre el terreno en labores de extinción de más de una decena de incendios en Galicia, Castilla y León, Asturias, Comunidad Valenciana y Extremadura.
Últimas Noticias
Page pide "prudencia" y "humildad" ante los incendios: "La naturaleza cuando se lo propone hace mucho daño"
El PPCV acusa a Morant de "insultar la inteligencia de las víctimas de la dana para tapar los escándalos del PSOE"
Sánchez lamenta la muerte de Lambán: "Su trayectoria y compromiso dejan una huella imborrable"
Más Madrid insiste en que Ayuso "tiene a los bomberos en una situación de absoluta precariedad" jugándose "la vida"
Rueda, con la conselleira de Medio Rural, comprobará la situación de los fuegos en el centro de coordinación
MÁS NOTICIAS