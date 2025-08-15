López Miras, sobre Lambán: "Antepuso los intereses de los aragoneses a cualquer otro"

El presidente del Gobierno regional de Murcia, Fernando López Miras, ha enviado sus condolencias a los familiares y amigos del expresidente de Aragón, el socialista Javier Lambán, tras darse a conocer su fallecimiento.
López Miras ha recordado a Lambán como un político que "supo anteponer los intereses de los aragoneses a cualquier otro, siendo fiel a sus principios". El jefe del ejecutivo autonómico ha destacado en un mensaje en X que "ese es el mejor legado que un servidor público puede dejar a su tierra".
Lambán ha fallecido este viernes, víctima del cáncer que padecía desde febrero de 2021. Su deceso ha tenido lugar en su localidad zaragozana natal, Ejea de los Caballeros.
