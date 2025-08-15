La bolsa española sube el 0,76 % en la apertura y supera la cota de 15.300 puntos

Madrid, 15 ago (EFECOM).- La bolsa española sube el 0,76 % en la apertura y supera el nivel de 15.300 puntos, la cota más alta desde diciembre de 2007, impulsada por la banca.

Así, a las 9.00 horas, el principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35, ganaba 114 puntos, ese 0,76 %, hasta 15.322,4 puntos, precio similar al registrado el 17 de diciembre de 2007. En el año acumula unas ganancias del 32,13 %.

Todos los grandes valores subían: BBVA el 1,96 % (mayor subida del IBEX), Banco Santander el 1,14 %, Repsol el 0,68 %, Inditex el 0,5 %, Telefónica el 0,44 % e Iberdrola el 0,12 %. EFECOM