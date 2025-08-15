La bolsa española sube el 0,76 % en la apertura y supera la cota de 15.300 puntos

Madrid, 15 ago (EFECOM).- La bolsa española sube el 0,76 % en la apertura y supera el nivel de 15.300 puntos, la cota más alta desde diciembre de 2007, impulsada por la banca.
Así, a las 9.00 horas, el principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35, ganaba 114 puntos, ese 0,76 %, hasta 15.322,4 puntos, precio similar al registrado el 17 de diciembre de 2007. En el año acumula unas ganancias del 32,13 %.
Todos los grandes valores subían: BBVA el 1,96 % (mayor subida del IBEX), Banco Santander el 1,14 %, Repsol el 0,68 %, Inditex el 0,5 %, Telefónica el 0,44 % e Iberdrola el 0,12 %. EFECOM
Últimas Noticias
Continúa interrumpida la circulación de alta velocidad entre Madrid y Galicia
Las conexiones ferroviarias permanecen suspendidas por cuarto día debido a los graves incendios en Ourense y Zamora, mientras autoridades y operadoras analizan la situación para restablecer el tránsito una vez se confirme la seguridad necesaria
El Hang Seng baja un 0,98 % en mala jornada de los valores inmobiliarios
Los precios de los alimentos varían por autonomías con diferencias de hasta 31 puntos
Las variaciones en los costos de bienes básicos se disparan dependiendo de la región autónoma, con productos como el azúcar, las patatas o la carne evidenciando diferencias de hasta 31,5 puntos porcentuales en el último año según datos oficiales
Coches con propulsión alternativa crecen en Alemania un 24,9 % interanual en siete meses
Alemania se mantiene con 46 millones de personas empleadas en el segundo trimestre de 2025
El mercado laboral germano reporta cifras estables en 2025, según la Oficina Federal de Estadística, mientras la leve disminución de personas activas se ve compensada por avances en servicios y retrocesos en ámbitos como manufacturas y otros sectores
MÁS NOTICIAS