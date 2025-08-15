La bolsa española sube el 0,6 % tras la apertura y ronda los 15.300 puntos

Madrid, 15 ago (EFECOM).- La bolsa española sube el 0,6 % poco después de la apertura y ronda el nivel de 15.300 puntos, con lo que sigue en precios de mediados de diciembre de 2007, impulsada por la banca.

Así, a las 9.15 horas, el principal indicador de la bolsa española, el IBEX 35, reducía la subida del inicio de sesión con un alza de 91,8 puntos, ese 0,6 %, hasta 15.298,7 puntos. En el año acumula unas ganancias del 31,93 %.

En Europa, con el euro en 1,1676 dólares y una subida del 0,03 %, Milán estaba cerrada por festivo, mientras que París ganaba el 0,36 %, Fráncfort el 0,35 % y Londres el 0,25 %.

Wall Street había terminado sin apenas cambios el jueves, ya que el índice Dow Jones de Industriales había caído el 0,02 % y el Nasdaq Composite el 0,01 %, mientras que el S&P 500 ganó el 0,02 %.

Este resultado llegó después de que los precios de producción estadounidenses de julio aumentaran el 0,9 %, lo que puede limitar un recorte de los tipos de interés y mientras los inversores están pendientes de la reunión que celebraran hoy sobre Ucrania los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente.

En Asia, Tokio subió el 1,71 % y registró un nuevo máximo histórico en 43.378 puntos, mientras que Hong Kong cedía alrededor del 1 %.

Por su parte, Shanghái avanzaba el 0,88 % después de que en China se conociera el aumento interanual del 5,7 % de la producción industrial en julio y del 3,7 % de las ventas minoristas, ambos indicadores 1,1 puntos menores que el mes anterior. La tasa de paro creció dos décimas, hasta el 5,2 %.

Esta tarde se conocerán los datos sobre la confianza de los consumidores estadounidenses en agosto (Universidad de Michigan) y la producción industrial de julio.

Todos los grandes valores subían: BBVA el 1,32 % (mayor alza del IBEX), Banco Santander el 0,85 % (quinto puesto de ese índice), Telefónica el 0,65 %, Inditex el 0,55 %, Ibedrola el 0,52 % y Repsol el 0,38 %.

Entre BBVA y Banco Santander se situaron ArcelorMittal, que avanzaba el 1,07 %, Ferrovial ganaba el 0,95 % y Banco Sabadell el 0,9 %.

Solo tres compañías del IBEX bajaban a esta hora: Indra el 1,27 %, Redeia el 0,18 % y Endesa el 0,08 %.

La rentabilidad de la deuda española a largo plazo se situaba en el 3,21 %.

El precio del barril de petróleo Brent bajaba el 0,41 %, hasta 66,4 dólares.

La onza de oro troy subía el 0,29 % y se cambiaba a 3.345 dólares.

El bitcóin se negociaba a 118.871 dólares con una bajada del 2,3 %. EFECOM