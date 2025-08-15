La alcaldesa de Zaragoza dice que es un día "triste" para la ciudad y Aragón y elogia la "firmeza de ideas" de Lambán

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha manifestado que es un día "triste" para la ciudad y para Aragón tras recibir la noticia del fallecimiento del expresidente del Gobierno de la comunidad autónoma, Javier Lambán.

Chueca, en nombre de la ciudad de Zaragoza y en el suyo propio, ha querido trasladar su "más sentido pésame" a su familia, a sus amigos y a todos sus compañeros del Partido Socialista, que "hoy sienten especialmente esta pérdida. Les acompañamos en este momento de dolor y nos unimos al reconocimiento a su trayectoria".

En su cuenta de la red social X, la alcaldesa ha escrito que Javier Lambán dedicó buena parte de su vida al servicio público, desde sus responsabilidades en la política municipal hasta su etapa como presidente del Gobierno de Aragón.

"Fue un político que defendió con firmeza sus ideas y trabajó por lo que creía mejor para nuestra tierra. Más allá de las legítimas diferencias políticas, siempre mostró un compromiso con Aragón y con su progreso. Hay que agradecer esa fidelidad a sus principios hasta el final", ha expresado en X.

Para la alcaldesa de Zaragoza, "hoy es momento de dejar a un lado las discrepancias y reconocer a la persona que dedicó su vida a la acción pública".

Al respecto, ha subrayado que Zaragoza, como capital de la Comunidad Autónoma de Aragón, se suma a las muestras de respeto y reconocimiento que en estos días llegarán de toda España. "Su huella forma parte de la memoria institucional de Aragón y así lo recordaremos", ha concluido Chueca.