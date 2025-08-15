Espana agencias

La alcaldesa de Zaragoza dice que es un día "triste" para la ciudad y Aragón y elogia la "firmeza de ideas" de Lambán

Por Newsroom Infobae

Guardar

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha manifestado que es un día "triste" para la ciudad y para Aragón tras recibir la noticia del fallecimiento del expresidente del Gobierno de la comunidad autónoma, Javier Lambán.

Chueca, en nombre de la ciudad de Zaragoza y en el suyo propio, ha querido trasladar su "más sentido pésame" a su familia, a sus amigos y a todos sus compañeros del Partido Socialista, que "hoy sienten especialmente esta pérdida. Les acompañamos en este momento de dolor y nos unimos al reconocimiento a su trayectoria".

En su cuenta de la red social X, la alcaldesa ha escrito que Javier Lambán dedicó buena parte de su vida al servicio público, desde sus responsabilidades en la política municipal hasta su etapa como presidente del Gobierno de Aragón.

"Fue un político que defendió con firmeza sus ideas y trabajó por lo que creía mejor para nuestra tierra. Más allá de las legítimas diferencias políticas, siempre mostró un compromiso con Aragón y con su progreso. Hay que agradecer esa fidelidad a sus principios hasta el final", ha expresado en X.

Para la alcaldesa de Zaragoza, "hoy es momento de dejar a un lado las discrepancias y reconocer a la persona que dedicó su vida a la acción pública".

Al respecto, ha subrayado que Zaragoza, como capital de la Comunidad Autónoma de Aragón, se suma a las muestras de respeto y reconocimiento que en estos días llegarán de toda España. "Su huella forma parte de la memoria institucional de Aragón y así lo recordaremos", ha concluido Chueca.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un acto civil despedirá a Javier Lambán este sábado en Ejea

Un acto civil despedirá a

Robles reclama a Feijóo "rigor" ante los incendios: "Ya basta de improvisación y de desconocimiento"

Robles reclama a Feijóo "rigor"

Yolanda Díaz insta a centrarse ahora en apagar las llamas y critica la "precariedad" de brigadas "privatizadas"

Yolanda Díaz insta a centrarse

Sánchez llama a Rueda y Guardiola para interesarse por los incendios y los presidentes autonómicos le piden más medios

Sánchez llama a Rueda y

Ibercaja subraya el "firme compromiso" de Lambán con el interés general y una "lealtad institucional ejemplar"

Ibercaja subraya el "firme compromiso"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Palacios de Jamuz, el pueblo

Palacios de Jamuz, el pueblo leonés de 60 habitantes que ha arrasado el fuego: “No se aguantaba la humareda, ha sido terrorífico”

Cuatro militares de la UME heridos en el incendio de Yeres: tres de ellos sufren varias quemaduras

Javier Lambán, el histórico dirigente aragonés que denunció que el PSOE de Sánchez es un “páramo” para las voces críticas

El abuso de las aerolíneas en plena crisis: los incendios cortan los trenes y los vuelos a Galicia se disparan a más de 400 euros

Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Una notaria alerta sobre los peligros de sacar dinero de una cuenta antes de que fallezca el titular: “Puede meterte en un buen lío con Hacienda”

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 15 agosto

Este es el precio de la luz en España para este sábado

DEPORTES

Cesc Fàbregas explica cuál es

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”

Franco Mastantuono, la nueva perla argentina del Real Madrid: cuánto ha costado, su relación con Messi y el Barcelona o el motivo de su dorsal