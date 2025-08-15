Espana agencias

Izquierdo (PAR): "Lambán puso en marcha políticas que han llevado a Aragón al frente del progreso"

Por Newsroom Infobae

El presidente del Partido Aragonés (PAR) y portavoz de esta formación política en las Cortes de Aragón, Alberto Izquierdo, ha querido transmitir "la pena y la consternación" de la familia del PAR por el fallecimiento este viernes del expresidente del Gobierno de Aragón Javier Lambán, del que ha dicho que fue "un político y un aragonés de los pies a la cabeza que puso en marcha políticas que han llevado a Aragón al frente del progreso".

Izquierdo ha recordado que Javier Lambán fue un hombre "capaz de transformar Aragón, un visionario, un político de los pies a la cabeza, pero, sobre todo, un aragonés de los pies a la cabeza que sí que se creía este territorio y sí que confiaba en que nuestra Comunidad podía estar al frente del progreso, al frente del crecimiento y al frente del liderazgo en muchos sectores".

Prueba de ello, ha añadido, "es el progreso que vive hoy Aragón gracias a la implementación de algunas políticas en las que él fue pionero" y eso, ha puntualizado, "los aragoneses debemos reconocerlo y se lo tenemos que agradecer".

El presidente del PAR ha querido manifestar su más sentido pésame a los familiares y amigos de Javier Lambán y "a la familia" del PSOE en Aragón.

