Guardiola lamenta la muerte de Lambán, a quien reivindica como un político "honesto" y comprometido con la democracia

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha lamentado el fallecimiento, este viernes, del expresidente del Gobierno de Aragón Javier Lambán.

Lo ha hecho en declaraciones a los medios desde el Puesto de Mando Avanzado del 112 de Extremadura establecido en La Granja (Cáceres) con motivo de los incendios registrados en la región.

En ellas, Guardiola ha reivindicado al socialista aragonés como un político "honesto", "íntegro" y "comprometido con la democracia hasta el final".

Por su parte, el secretario general del PSOE de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, se ha despedido de su compañero de partido resaltando su legado de "diálogo, coherencia y lucha por su tierra".

Cabe señalar que Javier Lambán ha fallecido este viernes en la localidad zaragozana de Ejea de los Caballeros, víctima de un cáncer que padecía desde febrero de 2021.

La enfermedad detectada hace cuatro años no le impidió seguir con su labor de presidente del Gobierno de Aragón hasta las elecciones de mayo de 2023, a las que concurrió como candidato del PSOE a la Presidencia de la Comunidad Autónoma de Aragón, pero no pudo revalidar el tercer mandato al ser superado por su rival del PP, Jorge Azcón.

Una vez constituidas las Cortes de Aragón, el 9 de septiembre de 2023 fue designado senador autonómico y pasó a formar parte del grupo parlamentario socialista, cargo al que presentó su renuncia el 30 de enero de este año.