Fundación Ibercaja lamenta el fallecimiento de Lambán, "un firme defensor de Aragón y los aragoneses"

Fundación Ibercaja se ha sumado a las condolencias por el reciente fallecimiento del ex presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán Montañés, "lamentando profundamente su pérdida".

"A lo largo de toda su trayectoria y carrera política, siempre dedicada a su amada tierra, demostró ser un firme defensor de Aragón, los aragoneses y los valores que nos identifican, desarrollando su labor y trabajo en beneficio del desarrollo de nuestro territorio", ha destacado la Fundación a través de un comunicado.

Durante sus años al frente del Ejecutivo aragonés, la Fundación Ibercaja ha asegurado que la relación que les unió fue "magnífica, ejemplar" y permitió desarrollar un esfuerzo mutuo por impulsar la comunidad y a todas las personas que forman parte de ella.

"Valores que siempre nos han identificado con su persona y por los que será gratamente recordado en Fundación Ibercaja. Trasladamos nuestro más sentido pésame a su familia, seres queridos, personas allegadas y compañeros en estos difíciles momentos", concluye el comunicado.

EuropaPress

