Espana agencias

Clavijo lamenta el fallecimiento de Javier Lambán, quien destacó por su "fuerte compromiso público y sólidos principios"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha trasladado este viernes su más sentido pésame por el fallecimiento del expresidente del Gobierno de Aragón, el socialista Javier Lambán, a quien ha recordado por ser una persona "con las ideas muy claras y principios muy cimentados".

"Pude compartir algunos eventos con él. Desde luego, el trato que tuve me permitió conocerlo como una persona con las ideas muy claras, y con los principios, desde luego, muy cimentados. Por lo tanto, quiero trasladar mi más sentido pésame a la familia", ha expresado Clavijo.

Las declaraciones del presidente canario se han producido ante los medios de comunicación con motivo de la festividad de la Patrona de Canarias, la Virgen de Candelaria, una jornada que se celebra en el municipio tinerfeño de Candelaria.

"Siempre destacó por su fuerte compromiso público y sus sólidos principios", ha apuntado el presidente regional, minutos después, en su cuenta oficial de 'X'.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ayuso asegura que apreciaba "política y personalmente" a Lambán y Maroto se despide de "un hombre íntegro y cercano"

Ayuso asegura que apreciaba "política

Mazón lamenta el fallecimiento de Javier Lambán, "un servidor público comprometido con Aragón y con el país"

Mazón lamenta el fallecimiento de

Chivite lamenta el fallecimiento de Lambán, quien "impulsó las relaciones fraternales y de colaboración con Navarra"

Chivite lamenta el fallecimiento de

Clavijo celebra la reactivación de los traslados de menores migrantes a Península aunque el ritmo no sea el "suficiente"

Clavijo celebra la reactivación de

López Miras, sobre Lambán: "Antepuso los intereses de los aragoneses a cualquer otro"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Javier Lambán, el histórico dirigente

Javier Lambán, el histórico dirigente aragonés que denunció que el PSOE de Sánchez es un “paramo” para las voces críticas

El abuso de las aerolíneas en plena crisis: los incendios cortan los trenes y los vuelos a Galicia se disparan a más de 400 euros

Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

Esto es lo que opinan desde Estados Unidos de Pedro Sánchez: “Desafía las tendencias occidentales”

Multas de 60.000 euros euros por negarte a abandonar tu casa por los incendios: “La mejor decisión es poner a salvo sus vidas”

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Una notaria alerta sobre los peligros de sacar dinero de una cuenta antes de que fallezca el titular: “Puede meterte en un buen lío con Hacienda”

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 15 agosto

Este es el precio de la luz en España para este sábado

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

DEPORTES

Cesc Fàbregas explica cuál es

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”

Franco Mastantuono, la nueva perla argentina del Real Madrid: cuánto ha costado, su relación con Messi y el Barcelona o el motivo de su dorsal