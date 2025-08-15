Espana agencias

Clavijo celebra la reactivación de los traslados de menores migrantes a Península aunque el ritmo no sea el "suficiente"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha aseverado este viernes que, evidentemente, "el ritmo y las cantidades" de menores migrantes con asilo que han sido derivados a la Península no han sido las que gustaría al Gobierno autonómico, pero ha agradecido y celebrado que la "presión" de la sociedad canaria y de los medios de comunicación, tratando de visibilizar la saturación del sistema, haya reactivado los traslados del Estado este sábado.

En declaraciones a los medios de comunicación, en un acto con motivo de la festividad del Día de la Patrona de Canarias, la Virgen de Candelaria, en Tenerife, Clavijo ha sido preguntado por la reactivación este sábado del traslado de cinco menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo desde Canarias.

El traslado se suma al que ya el Ejecutivo central llevó a cabo el lunes, con un grupo de diez menores no acompañados solicitantes de asilo, en respuesta al auto del Tribunal Supremo que pidió en marzo al Gobierno central que se hiciese cargo con sus propios medios de estos niños y jóvenes.

"Esperemos que la semana que viene podamos volver a reunirnos para que ese ritmo de salida vaya siendo suficiente para resolver los problemas de hacinamiento, que es una de las cuestiones que el Supremo destacaba en su auto", ha señalado el presidente regional ante los medios de comunicación.

ENCUENTRO CON SÁNCHEZ EN LANZAROTE

Además, cuestionado sobre los asuntos que abordará con el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, en el encuentro bilateral previsto para el próximo lunes en Lanzarote, ha insistido que le pedirá el cumplimiento de los acuerdos alcanzados (en el encuentro del pasado año), en La Palma. "He visto como muchas de las cosas que ahí se hablaron no se han podido cumplir", ha apostillado.

El presidente canario ha reconocido que esta legislatura está "siendo difícil", pero ha defendido que si "hay voluntad y ganas de hacer las cosas", siempre se pueden conseguir avances. En ese sentido, ha señalado que será una reunión "interesante e intensa" que permitirá abordar cuestiones importantes de la agenda canaria, entre ellas el transporte gratuito y la reconstrucción de la isla de La Palma tras el volcán porque, ha recordado, "todavía no acaba de reconstruirse".

"Canarias necesita la presencia del Estado. Hay un asunto importante, y ese es la Política Agraria Común: Ese nuevo escenario presupuestario en el que la Unión Europea pretende recortar significaría, de facto, acabar con nuestro sector primario...Y ya estamos viendo en la Península las consecuencias de no trabajar el campo (en referencia a los incendios) y, desde luego, de esa importancia que el sector primario tiene a la hora de conservar nuestra biodiversidad", ha señalado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ayuso asegura que apreciaba "política y personalmente" a Lambán y Maroto se despide de "un hombre íntegro y cercano"

Ayuso asegura que apreciaba "política

Mazón lamenta el fallecimiento de Javier Lambán, "un servidor público comprometido con Aragón y con el país"

Mazón lamenta el fallecimiento de

Chivite lamenta el fallecimiento de Lambán, quien "impulsó las relaciones fraternales y de colaboración con Navarra"

Chivite lamenta el fallecimiento de

López Miras, sobre Lambán: "Antepuso los intereses de los aragoneses a cualquer otro"

Infobae

Políticos de todos los partidos despiden a Lambán, "un socialista fiel a sus valores hasta el último de sus días"

Políticos de todos los partidos
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Javier Lambán, el histórico dirigente

Javier Lambán, el histórico dirigente aragonés que denunció que el PSOE de Sánchez es un “paramo” para las voces críticas

El abuso de las aerolíneas en plena crisis: los incendios cortan los trenes y los vuelos a Galicia se disparan a más de 400 euros

Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

Esto es lo que opinan desde Estados Unidos de Pedro Sánchez: “Desafía las tendencias occidentales”

Multas de 60.000 euros euros por negarte a abandonar tu casa por los incendios: “La mejor decisión es poner a salvo sus vidas”

ECONOMÍA

Comprueba los resultados del sorteo

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Una notaria alerta sobre los peligros de sacar dinero de una cuenta antes de que fallezca el titular: “Puede meterte en un buen lío con Hacienda”

Comprobar Super Once: los resultados ganadores del Sorteo 3 de este 15 agosto

Este es el precio de la luz en España para este sábado

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

DEPORTES

Cesc Fàbregas explica cuál es

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”

Franco Mastantuono, la nueva perla argentina del Real Madrid: cuánto ha costado, su relación con Messi y el Barcelona o el motivo de su dorsal