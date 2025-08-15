Chivite lamenta el fallecimiento de Lambán, quien "impulsó las relaciones fraternales y de colaboración con Navarra"

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha expresado sus condolencias por el fallecimiento del expresidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, de quien ha destacado que "impulsó las relaciones fraternales y de colaboración" entre las dos comunidades.

En una publicación en su perfil de la red social X, Chivite ha acompañado en el sentimiento a la "familia, amistades y compañeros/as" del PSOE de Aragón por el fallecimiento de Lambán.

"En la coincidencia o discrepancia, un compañero socialista y persona que desde Gobierno de Aragón impulsó las relaciones fraternales y de colaboración con Navarra", ha expresado.

DEP ??