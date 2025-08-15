Bolsas europeas suben moderadamente tras la apertura pendientes de reunión sobre Ucrania

Madrid, 15 ago (EFECOM).- Las bolsas europeas subían moderadamente esta mañana a la espera de la reunión entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania y tras el cierre neutro de Wall Street en la víspera.

Así, a las 9.50 horas, Madrid ganaba el 0,8 %; París el 0,54 %, Fráncfort el 0,5 %, el índice Euro Stoxx el 0,44 % y Londres el 0,07 %. Milán cerraba por festivo.

La subida se producía a pesar de que Wall Street apenas había variado ayer al cierre porque se enfriaron las expectativas de bajadas de los tipos de interés por el aumento del 0,9 % de los previos de producción en julio en Estados Unidos.

Así, el índice Dow Jones de Industriales había caído el 0,02 % y el Nasdaq Composite el 0,01 %, mientras que el S&P 500 ganó el 0,02 %.

En Asia, Tokio subió el 1,71 % y registró un nuevo máximo histórico en 43.378 puntos después de crecer el PIB japonés el 0,3 % en el segundo trimestre, mientras que Hong Kong cedía alrededor del 1 %.

Por su parte, Shanghái avanzaba el 0,88 % después de que en China se conociera el aumento interanual del 5,7 % de la producción industrial en julio y del 3,7 % de las ventas minoristas, ambos indicadores 1,1 puntos menores que el mes anterior. La tasa de paro creció dos décimas, hasta el 5,2 %.

Los inversores estarán pendientes de la reunión que celebraran hoy sobre Ucrania los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente.

Esta tarde se conocerán los datos sobre la confianza de los consumidores estadounidenses en agosto (Universidad de Michigan) y la producción industrial de julio.

El euro ganaba el 0,28 % y se cambiaba a 1,1684 dólares.

La rentabilidad de la deuda alemana a largo plazo se situaba en el 2,72 %.

El precio del barril de petróleo Brent bajaba el 0,37 %, hasta 66,37 dólares.

La onza de oro troy subía el 0,29 % y se cambiaba a 3.345,36 dólares.

El bitcóin subía el 0,65 %, hasta 119.157 dólares. EFECOM