Bolsas europeas suben moderadamente tras la apertura pendientes de reunión sobre Ucrania

Las principales plazas financieras en Europa registran avances mientras los inversores monitorean contactos de alto nivel sobre la crisis entre Washington y Moscú, atentos además al comportamiento reciente de los mercados en Estados Unidos y Asia, así como a nuevos datos económicos

Por Newsroom Infobae

Madrid, 15 ago (EFECOM).- Las bolsas europeas subían moderadamente esta mañana a la espera de la reunión entre Estados Unidos y Rusia sobre Ucrania y tras el cierre neutro de Wall Street en la víspera.

Así, a las 9.50 horas, Madrid ganaba el 0,8 %; París el 0,54 %, Fráncfort el 0,5 %, el índice Euro Stoxx el 0,44 % y Londres el 0,07 %. Milán cerraba por festivo.

La subida se producía a pesar de que Wall Street apenas había variado ayer al cierre porque se enfriaron las expectativas de bajadas de los tipos de interés por el aumento del 0,9 % de los previos de producción en julio en Estados Unidos.

Así, el índice Dow Jones de Industriales había caído el 0,02 % y el Nasdaq Composite el 0,01 %, mientras que el S&P 500 ganó el 0,02 %.

En Asia, Tokio subió el 1,71 % y registró un nuevo máximo histórico en 43.378 puntos después de crecer el PIB japonés el 0,3 % en el segundo trimestre, mientras que Hong Kong cedía alrededor del 1 %.

Por su parte, Shanghái avanzaba el 0,88 % después de que en China se conociera el aumento interanual del 5,7 % de la producción industrial en julio y del 3,7 % de las ventas minoristas, ambos indicadores 1,1 puntos menores que el mes anterior. La tasa de paro creció dos décimas, hasta el 5,2 %.

Los inversores estarán pendientes de la reunión que celebraran hoy sobre Ucrania los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladimir Putin, respectivamente.

Esta tarde se conocerán los datos sobre la confianza de los consumidores estadounidenses en agosto (Universidad de Michigan) y la producción industrial de julio.

El euro ganaba el 0,28 % y se cambiaba a 1,1684 dólares.

La rentabilidad de la deuda alemana a largo plazo se situaba en el 2,72 %.

El precio del barril de petróleo Brent bajaba el 0,37 %, hasta 66,37 dólares.

La onza de oro troy subía el 0,29 % y se cambiaba a 3.345,36 dólares.

El bitcóin subía el 0,65 %, hasta 119.157 dólares. EFECOM

