Espana agencias

Azcón: "Lambán ha sido una persona coherente, valiente y sincera"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha destacado del expresidente del Ejecutivo autonómico, Javier Lambán, fallecido esta viernes a causa del cáncer, que ha sido una persona "coherente, valiente y sincera".

"Yo --ha relatado Azcón-- he tenido múltiples discrepancias políticas con el presidente Lambán, pero es verdad que siempre sabías que te iba a decir lo que pensaba. Javier Lambán no tenía pelos en la lengua, a Javier Lambán se le entendía claramente cuando quería decir algo y por eso tiene mi admiración política y me respetó".

A su parecer, Lambán se entregó a la comunidad autónoma en cuerpo y alma. "Esta entrega y la pasión con la que Javier vivía la política creo que es algo que todos los que nos dedicamos al servicio público tenemos que aprender. Sin esa pasión, sin esa entrega, sin la devoción que Javier sentía por el servicio público es muy difícil dedicarse a algo tan importante como es el Gobierno de Aragón", ha opinado. Se ha mostrado convencido de que Lambán "sin ningún genero de dudas la tenía y ha añadido: "todos tenemos que aprender de eso".

PÉSAME A LA FAMILIA

Jorge Azcón se ha desplazado esta tarde hasta Ejea para dar el último adiós a Lambán, y ha subrayado que, "en estos momentos, lo más importante es trasladar el pésame a su familia, a su mujer, a su hija, a sus nietas, no solamente del Gobierno de Aragón, sino expresar el pésame y el respeto de la sociedad aragonesa".

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha comentado que el expresidente Lambán "antes de todo ha sido un servidor público" porque ha servido desde el Ayuntamiento de Egea, desde la Diputación Provincial y también lo hizo durante ocho años desde el Gobierno de Aragón.

"Esa figura de servidor público, de haber antepuesto su propia salud a lo que eran los intereses de la comunidad autónoma, de que fueran primero los intereses de la comunidad autónoma y luego, posteriormente, su salud, creo que tenemos que reconocerla y que tenemos que honrarla", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ibercaja subraya el "firme compromiso" de Lambán con el interés general y una "lealtad institucional ejemplar"

Ibercaja subraya el "firme compromiso"

Alegría (PSOE) lamenta el fallecimiento de Lambán y destaca la "huella imborrable" que ha dejado en Aragón"

Alegría (PSOE) lamenta el fallecimiento

Sánchez preside mañana por videoconferencia el comité de coordinación del plan estatal de emergencias ante los incendios

Sánchez preside mañana por videoconferencia

Azcón expresa su reconocimiento y gratitud a Lambán por su "noble dedicación" al servicio de los aragoneses

Azcón expresa su reconocimiento y

Yolanda Díaz participa en una marcha por Praia América, en Nigrán (Pontevedra), en apoyo a Palestina

Yolanda Díaz participa en una
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Palacios de Jamuz, el pueblo

Palacios de Jamuz, el pueblo leonés de 60 habitantes que ha arrasado el fuego: “No se aguantaba la humareda, ha sido terrorífico”

Cuatro militares de la UME heridos en el incendio de Yeres: tres de ellos sufren varias quemaduras

Javier Lambán, el histórico dirigente aragonés que denunció que el PSOE de Sánchez es un “páramo” para las voces críticas

El abuso de las aerolíneas en plena crisis: los incendios cortan los trenes y los vuelos a Galicia se disparan a más de 400 euros

Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Una notaria alerta sobre los peligros de sacar dinero de una cuenta antes de que fallezca el titular: “Puede meterte en un buen lío con Hacienda”

DEPORTES

Cesc Fàbregas explica cuál es

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”

Franco Mastantuono, la nueva perla argentina del Real Madrid: cuánto ha costado, su relación con Messi y el Barcelona o el motivo de su dorsal