Espana agencias

Azcón expresa su reconocimiento y gratitud a Lambán por su "noble dedicación" al servicio de los aragoneses

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha expresado su reconocimiento y gratitud al expresidente del Ejecutivo autonómico en las legislaturas IX y X, Javier Lambán, por su "noble dedicación al servicio de los aragoneses", tras conocerse este viernes su fallecimiento después de que hace más de cuatro años se le diagnosticara un cáncer.

"Su recuerdo nos congrega para testimoniar nuestro pésame, nuestra compañía y nuestra solidaridad con su familia y con sus amigos", ha indicado Azcón en un comunicado oficial del Gobierno de Aragón.

El expresidente Lambán ejerció con "abnegada dedicación" la más alta responsabilidad pública y, al tiempo, el máximo honor al que puede acceder un aragonés, ha comentado Azcón. "Su honradez, entrega y honestidad en el ejercicio de sus obligaciones como presidente de todos nosotros merece el respeto y el aprecio de las gentes de bien".

Su legado lleva el sello de su defensa "inquebrantable, valiente y tenaz del bien general de los intereses de Aragón por encima de cualquier otra consideración"; y de su "amor inquebrantable a España", ha enfatizado Jorge Azcón.

"No rebló ante la injusticia, mantuvo su palabra y entregó con largueza, hasta su último día, su esfuerzo por mejorar nuestra tierra para las siguientes generaciones. Fue ciudadano ejemplar y fiel y leal servidor de Aragón. Descanse en paz", concluye el comunicado oficial.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ibercaja subraya el "firme compromiso" de Lambán con el interés general y una "lealtad institucional ejemplar"

Ibercaja subraya el "firme compromiso"

Alegría (PSOE) lamenta el fallecimiento de Lambán y destaca la "huella imborrable" que ha dejado en Aragón"

Alegría (PSOE) lamenta el fallecimiento

Sánchez preside mañana por videoconferencia el comité de coordinación del plan estatal de emergencias ante los incendios

Sánchez preside mañana por videoconferencia

Yolanda Díaz participa en una marcha por Praia América, en Nigrán (Pontevedra), en apoyo a Palestina

Yolanda Díaz participa en una

(AMP) Sánchez llama a Rueda, Mañueco y Guardiola para interesarse por los incendios y las CCAA le piden más medios

(AMP) Sánchez llama a Rueda,
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Palacios de Jamuz, el pueblo

Palacios de Jamuz, el pueblo leonés de 60 habitantes que ha arrasado el fuego: “No se aguantaba la humareda, ha sido terrorífico”

Cuatro militares de la UME heridos en el incendio de Yeres: tres de ellos sufren varias quemaduras

Javier Lambán, el histórico dirigente aragonés que denunció que el PSOE de Sánchez es un “páramo” para las voces críticas

El abuso de las aerolíneas en plena crisis: los incendios cortan los trenes y los vuelos a Galicia se disparan a más de 400 euros

Muere Javier Lambán, expresidente de Aragón, a los 67 años

ECONOMÍA

Estos son los ganadores del

Estos son los ganadores del Sorteo 5 de Super Once

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Comprueba los resultados del sorteo 4 la Triplex de la Once

Una notaria alerta sobre los peligros de sacar dinero de una cuenta antes de que fallezca el titular: “Puede meterte en un buen lío con Hacienda”

DEPORTES

Cesc Fàbregas explica cuál es

Cesc Fàbregas explica cuál es su relación con Morata, nuevo jugador del Como: “No es mi amigo y, aunque lo fuera, hoy no lo es”

El actual jefe de Williams lo tiene claro: “Michael Schumacher no era el mejor piloto; Hamilton sí lo es”

LaLiga arranca con nuevas caras, nuevos clubes y en medio de la polémica por la inscripción de jugadores y por el partido del Villarreal y Barcelona en Miami

Novak Djokovic vuelve a enfrentarse con el Gobierno de Serbia: “Siento compasión y apoyo por quienes protestan”

Franco Mastantuono, la nueva perla argentina del Real Madrid: cuánto ha costado, su relación con Messi y el Barcelona o el motivo de su dorsal