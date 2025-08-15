Ayuso asegura que apreciaba "política y personalmente" a Lambán y Maroto se despide de "un hombre íntegro y cercano"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado que apreciaba "política y personalmente" a Javier Lambán, quien fuera presidente de Aragón, que ha fallecido este viernes víctima del cáncer que padecía desde 2021, mientras que la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, se ha despedido de "hombre, íntegro y cercano".

A través de la red social 'X', la portavoz socialista en Cibeles y secretaria de la Agrupación del PSOE en Madrid Ciudad ha dicho adiós "con gran tristeza" a Javier Lambán, "hombre íntegro, cercano y comprometido, que dedicó su vida al servicio público". "Todo mi cariño y pésame para su familia y seres queridos en estos momentos tan difíciles", ha trasladado.

En la misma línea, el secretario general de los socialistas madrileños, Óscar López, también ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, ha destacado "su legado y dedicación como presidente de Aragón, que permanecerán siempre en la memoria de los aragoneses y aragonesas y de todo el socialismo".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha lamentado también a través de 'X' la muerte de Javier Lambán, a quien "apreciaba muchísimo política y personalmente". "Le echaremos de menos", ha aseverado.

La alcaldesa de Madrid en funciones, Inma Sanz, ha empleado la misma vía para lamentar "profundamente el fallecimiento de Javier Lambán porque, a pesar de las diferencias ideológicas, dignificaba la política".