Un juzgado de Madrid envía al que está investigando a Leire Díez otra denuncia en su contra al ver indicios delictivos

Por Newsroom Infobae

La titular del Juzgado de Instrucción Número 44 de Madrid ha remitido a su compañero del Número 9 que investiga a la exmilitante del PSOE Leire Díez otra denuncia contra la misma al apreciar "la posible existencia de una infracción penal" en los audios en los que se la escucha ofrecer favores judiciales a cambio de información comprometedora contra miembros de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la jueza María Isabel Durantez acuerda la incoación de diligencias previas a raíz de la denuncia de Iustitia Europa al tiempo que "acuerda la inhibición del conocimiento de este procedimiento a favor" de su compañero Arturo Zamarriego, que a finales del pasado mes de julio acordó imputar a Díez, a la que escuchará como investigada el próximo mes de noviembre.

La jueza que conoció de la denuncia de Iustitia Europa recuerda que "es regla general aplicada en las normas de reparto la de que, cuando dos juzgados de una circunscripción estén conociendo de los mismos hechos, debe darse preferencia al que primero incoó la causa", es decir, al Número 9 de Madrid.

Cabe recordar que el titular del mismo también ha citado como testigos el mismo día al abogado Jacobo Teijelo --que actualmente defiende al exdirigente socialista Santos Cerdán--, al empresario Javier Pérez Dolset y al comandante de la Guardia Civil investigado en el 'caso Koldo' Rubén Villalba.

En la denuncia de Iustitia Europa, a la que tuvo acceso Europa Press, el partido apuntaba a la posible comisión de delitos de prevaricación administrativa, tráfico de influencias, cohecho, obstrucción a la Justicia, encubrimiento, organización criminal y revelación de secretos por los audios de Díez.

Se trata del tercer juzgado madrileño que decide abrir causa sobre las actividades de la exmilitante socialista, tras el Juzgado de Instrucción Número 9 y también el 2, que inició diligencias por presunto tráfico de influencias después de una denuncia de la Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil (ASESGC). También está pendiente de resolución la de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) en el 26.

DÍEZ NEGÓ ACTUAR "EN NOMBRE DE NADIE"

Díez fue teniente de alcalde por el PSOE en Vega de Pas (Cantabria), apoyó a Pedro Sánchez en campañas de redes sociales y fue directora de Relaciones Institucionales para Correos a propuesta de Juan Manuel Serrano, que fue jefe de gabinete del líder del PSOE.

La exmilitante encuadró el contenido de los audios en una labor periodística para publicar un libro sobre supuestas cloacas del Estado, "en ningún caso en nombre de nadie ni en representación de nadie". "Ni soy empleada pública ni tengo ningún cargo en el PSOE", aseguró ante la prensa a principios de junio.

El juez del Juzgado Número 9 admitió a trámite -como pidió la Fiscalía-- la denuncia de Hazte Oír contra Leire Díez por presuntos delitos de cohecho y tráfico de influencias. Sin embargo, dejó claro que la misma no podía "admitirse por el supuesto delito de descubrimiento y revelación de secretos" en relación con "con el ofrecimiento de fotos íntimas de un fiscal a un diario, ya que para proceder por dicho delito es necesaria denuncia de la persona agraviada o de su representante legal".

El instructor apuntó que, en la denuncia, se venía a alegar que Díez, "a la sazón militante del PSOE, recibió un encargo para neutralizar las investigaciones llevadas a cabo por la UCO sobre delitos supuestamente cometidos por dirigentes socialistas". "En base a ello, Díez se reunió en el mes de febrero de 2025 con Alejandro Hamlyn, empresario acusado por un presunto delito de fraude de hidrocarburos", explicó el juez.

LOS ASISTENTES A LA REUNIÓN

En dicha reunión, añadía, estaban también presentes el empresario Javier Pérez Dolset y el abogado Jacobo Teijelo. "La denunciada ofreció a Hamlyn un acuerdo con la Abogacía del Estado y la Fiscalía para evitar su condena a cambio de información sobre un supuesto caso de corrupción que implicaría al teniente coronel Antonio Balas, jefe de la UCO", apuntó el juez.

El magistrado afirmaba que Hazte Oír denunció que Díez se reunió en el mes de marzo de 2025 con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, investigado en el 'caso Koldo', "para ofrecerle protección judicial y un puesto en la Dirección General de la Guardia Civil a cambio de información sensible para desmontar la Guardia Civil y echar por tierra las causas judiciales que afectan al partido socialista".

Además de las mencionadas citaciones, el juez también llamó el 11 de noviembre a la representante legal de Hazte Oír para ofrecerle acciones y a los periodistas que se hicieron eco de los audios en los que Díez ofertaba los favores judiciales a fin de tomarles declaración como testigos.

