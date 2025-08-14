Espana agencias

Un grupo de críticos de ERC pide a la dirección del partido una consulta interna sobre retirar el apoyo a Illa

El Col·lectiu Primer d'Octubre, formado por militantes críticos de ERC, ha reclamado al partido que celebre "un nuevo referéndum interno" sobre si se debe mantener o retirar el apoyo parlamentario al Govern de Salvador Illa.

En un comunicado titulado 'No a Illa' recogido por Europa Press, el colectivo ha criticado "los incumplimientos del acuerdo" de investidura por parte de los socialistas, sobre todo en materia de soberanía fiscal y de resolución del conflicto político.

"Estos incumplimiento suponen un final de camino de los socialistas catalanas, que junto con los del Gobierno del PSOE en España, ponen de manifiesto que prefieren afrontar un escenario de una España gobernada por la ultraderecha antes que cumplir los compromisos con Cataluña", han subrayado.

