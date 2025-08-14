Espana agencias

Sánchez remarca que Ucrania tiene que participar en cualquier decisión sobre su futuro y defiende un alto el fuego

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remarcado este miércoles que Ucrania "tiene que ser parte de cualquier decisión sobre su propio futuro" y ha dicho que es "necesario" establecer un alto el fuego "inmediato" en ese país que sea el preludio de una "paz justa y duradera".

Sánchez ha participado esta tarde en una reunión telemática con varios líderes de la Coalición de Voluntarios para la seguridad de Ucrania, integrada por unos 30 países, un día antes de la cumbre de alto nivel en Alaska (Estados Unidos) en la que se verán las caras los presidentes de EEUU y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, respectivamente.

En un mensaje de 'X' recogido por Europa Press, el jefe del Ejecutivo, que ha dado cuenta del encuentro virtual, ha subrayado que España "sigue comprometida con la paz y la seguridad en Ucrania y Europa".

"Es necesario un alto el fuego inmediato que facilite las condiciones para lograr una paz justa y duradera. Ucrania tiene que ser parte en cualquier decisión sobre su propio futuro", ha indicado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Barbón defiende la acogida de menores migrantes y recuerda la historia migratoria de Asturias

Barbón defiende la acogida de

AVT pide a la Audiencia Nacional que prohíba una movilización en Bilbao que reclama "la vuelta a casa" de presos de ETA

AVT pide a la Audiencia

España respalda la propuesta de Macron para una misión de la ONU en Gaza

España respalda la propuesta de

Nueve detenidos en Mallorca en el operativo contra el blanqueo de capitales pasan a disposición judicial

Nueve detenidos en Mallorca en

Belarra admite que "es un honor" que EEUU le haya señalado por incitación antisemita al organizar un acto de Palestina

Belarra admite que "es un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un mecánico explica el error

Un mecánico explica el error más común a la hora de evitar que se sobrecaliente el coche: “Se piensan que el va a refrigerar mejor”

Las enfermedades con las que no puedes renovar el carnet de conducir, según la DGT

Feijóo señala las “frivolidades constantes” del Gobierno ante las crisis del país y llama a luchar contra el “terrorismo incendiario”

España supera las 100.000 hectáreas quemadas en 2025: duplica el total del año anterior por la letalidad de los incendios

La playa alicantina de aguas turquesa y arena blanca que está a una hora de Valencia

ECONOMÍA

Comprobar la 6/49: los números

Comprobar la 6/49: los números ganadores del 13 del agosto

Robo de viviendas en verano: qué cubre realmente el seguro de hogar

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Llevan una tarta al restaurante y les dicen que no hay problema, pero luego les cobran 27 euros por “cortarla” en el local

DEPORTES

Íñigo Martínez deja el Barça

Íñigo Martínez deja el Barça para poner rumbo a Arabia y explica el motivo: “Cuando ves la oferta, no te lo crees”

El boxeador australiano Nikita Tszyu recurre a la placenta de su esposa durante la preparación de su próximo combate

El día que Schumacher le jugó una mala pasada a Perry McCarthy en la temida curva Bridge de Silverstone: “Casi me cago encima”

Las cuentas del FC Barcelona llevan al límite de nuevo al equipo: cuatro jugadores sin inscribir y los palcos VIP sin adjudicar

Tsarukyan lanza un nuevo golpe a Topuria: “Le noquearé con mis codos en el primer asalto”