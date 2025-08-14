Espana agencias

Nueve detenidos en Mallorca en el operativo contra el blanqueo de capitales pasan a disposición judicial

Por Newsroom Infobae

Guardar

Nueve detenidos en la operación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Mallorca contra el blanqueo de capitales han llegado la tarde de este miércoles a los Juzgados de Vía Alemania de Palma para pasar a disposición judicial.

Los nueve arrestados han llegado antes de las 17.00 horas para declarar ante el juez de guardia, entre ellos el abogado Gonzalo Márquez y el miembro de los United Tribuns Stefan Milojevic

Entre el resto de detenidos, cuyo número total no ha trascendido, y que no pasarán esta tarde a disposición judicial, se encuentra el inspector de la Policía Nacional Faustino Nogales.

Las pesquisas están dirigidas por un Juzgado de Instrucción de Palma, cuyo titular ha decretado el secreto de sumario, y el sigilo ha sido el protagonista de las actuaciones de los últimos días.

REGISTROS ESTE LUNES

El arresto del que fuera jefe del Grupo II de Estupefacientes de Mallorca se ha desarrollado en el marco de la operación que la Policía Nacional y la Guardia Civil desarrollan desde este lunes contra el blanqueo de capitales en distintos puntos de Mallorca, entre ellos Palma.

La operación explotó la mañana de este lunes y también ha dejado múltiples registros en distintos municipios de la isla. Al menos uno de ellos ha sido en un despacho de abogados. Uno de los puntos en los que se centró el despliegue policial fue el número 8 del Paseo Mallorca de Palma, donde precisamente se ubica en despacho de abogados.

Varios agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional efectuaron un registro en el mencionado edificio y han intervenido varias cajas con efectos y documentación.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Barbón defiende la acogida de menores migrantes y recuerda la historia migratoria de Asturias

Barbón defiende la acogida de

AVT pide a la Audiencia Nacional que prohíba una movilización en Bilbao que reclama "la vuelta a casa" de presos de ETA

AVT pide a la Audiencia

España respalda la propuesta de Macron para una misión de la ONU en Gaza

España respalda la propuesta de

Sánchez remarca que Ucrania tiene que participar en cualquier decisión sobre su futuro y defiende un alto el fuego

Sánchez remarca que Ucrania tiene

Belarra admite que "es un honor" que EEUU le haya señalado por incitación antisemita al organizar un acto de Palestina

Belarra admite que "es un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un mecánico explica el error

Un mecánico explica el error más común a la hora de evitar que se sobrecaliente el coche: “Se piensan que el va a refrigerar mejor”

Las enfermedades con las que no puedes renovar el carnet de conducir, según la DGT

Feijóo señala las “frivolidades constantes” del Gobierno ante las crisis del país y llama a luchar contra el “terrorismo incendiario”

España supera las 100.000 hectáreas quemadas en 2025: duplica el total del año anterior por la letalidad de los incendios

La playa alicantina de aguas turquesa y arena blanca que está a una hora de Valencia

ECONOMÍA

Comprobar la 6/49: los números

Comprobar la 6/49: los números ganadores del 13 del agosto

Robo de viviendas en verano: qué cubre realmente el seguro de hogar

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 5

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 4 de las 17:00

Llevan una tarta al restaurante y les dicen que no hay problema, pero luego les cobran 27 euros por “cortarla” en el local

DEPORTES

Íñigo Martínez deja el Barça

Íñigo Martínez deja el Barça para poner rumbo a Arabia y explica el motivo: “Cuando ves la oferta, no te lo crees”

El boxeador australiano Nikita Tszyu recurre a la placenta de su esposa durante la preparación de su próximo combate

El día que Schumacher le jugó una mala pasada a Perry McCarthy en la temida curva Bridge de Silverstone: “Casi me cago encima”

Las cuentas del FC Barcelona llevan al límite de nuevo al equipo: cuatro jugadores sin inscribir y los palcos VIP sin adjudicar

Tsarukyan lanza un nuevo golpe a Topuria: “Le noquearé con mis codos en el primer asalto”