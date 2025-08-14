Mazón agradece al Rey su llamada de apoyo por los incendios en la Comunitat Valenciana

El presidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón, ha expresado su agradecimiento al rey Felipe VI por su llamada sobre los incendios forestales que sufre la Comunitat Valenciana, el más grave de ellos originado este pasado miércoles en Teresa de Cofrentes (Valencia) a causa de un rayo.

"Me ha trasladado su apoyo a los efectivos desplegados y su solidaridad con los vecinos afectados. Estamos orgullosos de ellos. Gracias, Majestad por estar al lado de la Comunitat Valenciana. Seguimos trabajando", ha escrito el jefe del Ejecutivo autonómico en redes sociales.

A última hora de este miércoles, Mazón se desplazó al puesto de mando avanzado (PMA) del incendio forestal de Teresa de Cofrentes para seguir su evolución acompañado por el conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, y por el presidente de la Diputació de València, Vicent Mompó.

Según informó la Generalitat, Mazón destacó la coordinación entre los servicios de emergencia que intervienen en las labores de extinción, además de agradecer el trabajo de bomberos, brigadas forestales, Unidad Militar de Emergencias (UME), efectivos de Castilla-La Mancha y voluntarios.

El presidente solicitó máxima precaución ante el riesgo extremo de incendios forestales en la Comunitat Valenciana. Hizo un llamamiento a la responsabilidad y a la prevención, al tiempo que pidió a la ciudadanía que ante cualquier columna de humo avise de forma inmediata al 112.

El nivel de preemergencia por riesgo de incendios forestales continúa extremo (rojo) en toda la Comunitat Valenciana. Desde este miércoles se trabaja intensamente en la extinción del fuego de Teresa de Cofrentes, originado a las 15.46 horas de la pasada jornada, que obligó a decretar la situación 2 del Plan Especial frente al riesgo de Incendios Forestales (PEIF), a desalojar dos pedanías y viviendas diseminadas y a movilizar a la UME. Este jueves hay otro incendio en Bicorp (Valencia) al que se han movilizado varios medios aéreos.