IU Asturias ve "indecentes" las palabras del Arzobispo de Oviedo y le acusa de promover un discurso de odio

El Consejero de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos del Gobierno asturiano, Ovidio Zapico, ha calificado como "declaraciones indecentes" las recientes manifestaciones del Arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz. Le ha acusado incluso de promover un discurso de odio.

A preguntas de los periodistas en Carreño, Zapico se refería de esta forma al mensaje escrito por Jesús Sanz Montes en la red social 'X', donde calificaba de "extraña" la polémica sobre las celebraciones religiosas y se preguntaba dónde estaba la "reciprocidad negada por los moritos con los cristianos que asesinan en nuestras iglesias dentro de sus territorios".

A juicio de Zapico, esas palabras sitúan a Jesús Sanz "al borde de la herejía ante su propia iglesia". Ha añadido que el representante eclesiástico "demuestra ser el mejor altavoz del discurso del odio, del racismo y de la xenofobia", vinculándolo directamente con "el discurso de la extrema derecha en Asturias".

Ha defendido que Asturias es "una sociedad abierta, plural, tolerante, solidaria y acogedora", en contraposición a los planteamientos que, según su criterio, representa el Arzobispo.

Ovidio Zapico es coordinador de IU en Asturias, formación que está incluida en Convocatoria por Asturies, que gobierna en el Principado en coalición con el PSOE.

El dirigente asturiano ha aprovechado para volver a llamar a la reflexión a la izquierda asturiana, en la línea de lo expresado la semana pasada, cuando planteó la necesidad de establecer mecanismos de colaboración y participación unitarios entre los partidos de izquierda en Asturias.

El mensaje y la actitud del Arzobispo de Oviedo, ha señalado, lo hace aún más necesario, para evitar que posiciones como la suya se generalicen en la sociedad. Zapico ha manifestado su preocupación por el potencial impacto de discursos como el de Sanz, enfatizando la importancia de preservar los valores de convivencia y respeto en la comunidad asturiana.

RECHAZO DE IU-CONVOCATORIA

También el concejal de IU-Convocatoria por Oviedo y miembro de la dirección de IU Asturias, Alejandro Suárez, ha calificado de "intolerables" las declaraciones del arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz Montes.

"Asturias no se merece un arzobispo xenófobo, racista y fascista. La Iglesia debe actuar de manera inmediata", ha insistido. Desde IU-Convocatoria por Oviedo consideran inadmisible que la política asturiana siga rindiendo "pleitesía institucional" a este tipo de figuras. "No podemos seguir legitimando con nuestra presencia homilías que se convierten en altavoces de odio y exclusión" , ha subrayado Alejandro Suárez.

