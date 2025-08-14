El PP ve a Sánchez "débil", sin presupuestos y pendiente de "pagar las exigencias de los separatistas"

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha calificado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como un dirigente "débil", sin Presupuestos Generales del Estado (PGE) y más "pendiente" de "pagar las exigencias de los separatistas" que de atender las "necesidades" y "urgencias" de los ciudadanos. Es por ello que ha invitado a los partidos "separatistas" a evaluar la "repercusión" de "proteger" a un presidente y un Ejecutivo "acusados de corrupción".

Así lo ha trasladado en declaraciones a los periodistas desde la sede nacional del PP en Madrid, desde donde ha opinado que el presidente del Gobierno "no tiene palabra ni dentro ni fuera de España", algo que, bajo su punto de vista, "sus socios y separatistas saben bien".

"Cuando tenemos un presidente tan débil como para no aprobar unos presupuestos generales del Estado, como para perder votaciones constantemente en el Congreso de los Diputados, eso hace que sus socios aprovechen esa situación. El problema es que la debilidad de Sánchez no la paga él, que está en el Palacio de la Mareta, sino que las consecuencias son terribles para todos los españoles, como estamos viendo", ha aducido.

"Y es que cuando sólo se está pendiente de pagar las exigencias de los separatistas, no se atienden las necesidades y las urgencias de los españoles, como en el caso de tener más medios de lucha contra incendios", ha agregado.

LA FINANCIACIÓN SINGULAR, UN "PAGO" PARA SEGUIR EN MONCLOA

Preguntada por las advertencias de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) sobre el cumplimiento de acuerdos como la financiación singular como condición para apoyar los presupuestos y la legislatura, Fúnez ha señalado que el acuerdo sellado entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña es "un cupo" y un "pago por seguir en el Palacio de la Moncloa" por parte de Sánchez, así como para "protegerse de los casos de corrupción que le asolan".

Es por ello que, en su opinión, los "socios separatistas" de Sánchez tendrán que ver "cuál es la repercusión" que tendrá para ellos el "estar protegiendo y manteniendo en el Gobierno" a un presidente y un Ejecutivo "acusados por corrupción".

"Les recuerdo que ya hay más imputados en los miembros del Gobierno que ministros que se sientan en la mesa de Consejo de Ministros, que como sabrán todos, es la más numerosa de la historia", ha espetado.

Por otro lado, la dirigente 'popular' ha dicho que el presidente del Gobierno "genera desconfianza" no sólo en España, sino también en Europa, donde "no cumple su palabra con los socios internacionales", y ha puesto el foco en los "bandazos" que, a su juicio, ha dado el jefe del Ejecutivo en política exterior.

"Tiene alianzas bastante extrañas que en ningún caso están permitiendo que España consolide una política internacional seria y que pintemos algo a nivel internacional. Cada vez somos más irrelevantes, no por culpa de España ni por culpa de los españoles, sino por culpa de tener un presidente que no está cumpliendo con los compromisos de la Unión Europea", ha argumentado.