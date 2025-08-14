Espana agencias

El PP ve a Sánchez "débil", sin presupuestos y pendiente de "pagar las exigencias de los separatistas"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La vicesecretaria de Sanidad y Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha calificado este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como un dirigente "débil", sin Presupuestos Generales del Estado (PGE) y más "pendiente" de "pagar las exigencias de los separatistas" que de atender las "necesidades" y "urgencias" de los ciudadanos. Es por ello que ha invitado a los partidos "separatistas" a evaluar la "repercusión" de "proteger" a un presidente y un Ejecutivo "acusados de corrupción".

Así lo ha trasladado en declaraciones a los periodistas desde la sede nacional del PP en Madrid, desde donde ha opinado que el presidente del Gobierno "no tiene palabra ni dentro ni fuera de España", algo que, bajo su punto de vista, "sus socios y separatistas saben bien".

"Cuando tenemos un presidente tan débil como para no aprobar unos presupuestos generales del Estado, como para perder votaciones constantemente en el Congreso de los Diputados, eso hace que sus socios aprovechen esa situación. El problema es que la debilidad de Sánchez no la paga él, que está en el Palacio de la Mareta, sino que las consecuencias son terribles para todos los españoles, como estamos viendo", ha aducido.

"Y es que cuando sólo se está pendiente de pagar las exigencias de los separatistas, no se atienden las necesidades y las urgencias de los españoles, como en el caso de tener más medios de lucha contra incendios", ha agregado.

LA FINANCIACIÓN SINGULAR, UN "PAGO" PARA SEGUIR EN MONCLOA

Preguntada por las advertencias de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) sobre el cumplimiento de acuerdos como la financiación singular como condición para apoyar los presupuestos y la legislatura, Fúnez ha señalado que el acuerdo sellado entre el Gobierno y la Generalitat de Cataluña es "un cupo" y un "pago por seguir en el Palacio de la Moncloa" por parte de Sánchez, así como para "protegerse de los casos de corrupción que le asolan".

Es por ello que, en su opinión, los "socios separatistas" de Sánchez tendrán que ver "cuál es la repercusión" que tendrá para ellos el "estar protegiendo y manteniendo en el Gobierno" a un presidente y un Ejecutivo "acusados por corrupción".

"Les recuerdo que ya hay más imputados en los miembros del Gobierno que ministros que se sientan en la mesa de Consejo de Ministros, que como sabrán todos, es la más numerosa de la historia", ha espetado.

Por otro lado, la dirigente 'popular' ha dicho que el presidente del Gobierno "genera desconfianza" no sólo en España, sino también en Europa, donde "no cumple su palabra con los socios internacionales", y ha puesto el foco en los "bandazos" que, a su juicio, ha dado el jefe del Ejecutivo en política exterior.

"Tiene alianzas bastante extrañas que en ningún caso están permitiendo que España consolide una política internacional seria y que pintemos algo a nivel internacional. Cada vez somos más irrelevantes, no por culpa de España ni por culpa de los españoles, sino por culpa de tener un presidente que no está cumpliendo con los compromisos de la Unión Europea", ha argumentado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PSOE ve un "patrón" en las CCAA del PP ante catástrofes como los incendios: "Siempre tarde, mal y con recortes"

El PSOE ve un "patrón"

IU Asturias ve "indecentes" las palabras del Arzobispo de Oviedo y le acusa de promover un discurso de odio

Infobae

Gobierno Vasco defiende la "no discriminación" entre religiones y denuncia las "actitudes no aceptables" en Jumilla

Infobae

Un juzgado de Madrid envía al que está investigando a Leire Díez otra denuncia en su contra al ver indicios delictivos

Un juzgado de Madrid envía

El PP acusa al delegado del Gobierno en Baleares de "incentivar" la migración y exige su dimisión

El PP acusa al delegado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Guardia Civil detiene al

La Guardia Civil detiene al presunto autor del incendio de Zamora que ha afectado a unas 4.000 hectáreas

Cáritas tendrá que indemnizar con 76.000 euros a uno de sus trabajadores por acoso laboral y vulneración de derechos fundamentales

Un español cuenta las tres cosas que más le han dicho en Francia: “Ellos creen que la gente en España es morena de piel y de pelo”

Estos son los efectos positivos de darte de la mano con alguien: “Regula las emociones”

La Guardia Civil para a un hombre con “actitud sospechosa” en el aeropuerto de Sevilla y encuentran 2,5 kilos de cocaína en un doble fondo de su mochila

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Estos son los números ganadores del Sorteo 1 de Super Once

Una ingeniera de Microsoft comparte su estrategia para haber logrado cuatro ascensos en cinco años: “No consiste solo en hacer lo que te piden”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 1 de las 10:00

DEPORTES

Íñigo Martínez deja el Barça

Íñigo Martínez deja el Barça para poner rumbo a Arabia y explica el motivo: “Cuando ves la oferta, no te lo crees”

El boxeador australiano Nikita Tszyu recurre a la placenta de su esposa durante la preparación de su próximo combate

El día que Schumacher le jugó una mala pasada a Perry McCarthy en la temida curva Bridge de Silverstone: “Casi me cago encima”

Las cuentas del FC Barcelona llevan al límite de nuevo al equipo: cuatro jugadores sin inscribir y los palcos VIP sin adjudicar

Tsarukyan lanza un nuevo golpe a Topuria: “Le noquearé con mis codos en el primer asalto”