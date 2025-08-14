El PP acusa al delegado del Gobierno en Baleares de "incentivar" la migración y exige su dimisión

El PP ha acusado al delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, de "incentivar" la llegada de migrantes a bordo de pateras a las costas del archipiélago y ha exigido su dimisión.

Así se ha expresado este jueves el diputado por Baleares y portavoz adjunto del grupo 'popular' en el Congreso de los Diputados José Vicente Marí Bosó en declaraciones a los medios de comunicación después de que más de medio millar de migrantes hayan llegado a las Islas a bordo de una treintena de embarcaciones en lo que va de semana.

Marí Bosó ha acusado al delegado del Gobierno --al que ha calificado como "delegado del sanchismo"-- de "incentivar" la llegada de migrantes a Baleares con las declaraciones públicas que ha realizado en los últimos días, que a su parecer han provocado un "efecto llamada".

"No ha hecho nada durante estos años y ahora se dedica a las declaraciones, y cada vez que abre la boca florece aún más el negocio de las mafias. Lo que ha hecho estos días es incentivar el tráfico de pateras a nuestras costas y exigimos la inmediata dimisión de un señor que se dedica a incendiarlo todo", ha subrayado el diputado.

Si el mismo no dimite, ha defendido, debería ser el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien le cesara de su cargo.

