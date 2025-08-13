Espana agencias

Seis meses de prisión para ocho personas por blanqueo mediante aplicaciones de envío instantáneo de dinero en Valencia

Por Newsroom Infobae

Guardar

La sección tercera de la Audiencia Provincial de Valencia ha condenado a una pena de seis meses de prisión y a una multa de 50.000 euros por un delito de blanqueo de capitales por imprudencia grave a cada una de las ocho personas que recibieron dinero de origen ilícito en sus cuentas bancarias y o lo transfirieron a otras cuentas o se lo quedaron.

Los hechos ocurrieron a lo largo de 2018 cuando varias personas, enjuiciadas en otro procedimiento, obtuvieron de forma fraudulenta dinero de cuentas bancarias de víctimas de todo el territorio estatal, mediante aplicaciones de envío instantáneo de dinero, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Según el relato de hechos probados de la resolución, parte de ese dinero fue ingresado en las cuentas que los condenados tenían domiciliadas en Valencia. Una vez recibían el dinero, lo transferían a cuentas de otros penados o disponían de él mediante operaciones de extracción. Para recibir el dinero, los condenados facilitaron sus datos personales y los de sus cuentas corrientes.

En el proceso podrían haber advertido "mediante elementales medidas de cuidado" la procedencia delictiva del dinero si hubieran consultado en la oficina bancaria o si hubieran comprobado que los datos que constaban en las transferencias no correspondían a operaciones reales ni al destino final del dinero, sin disponer del dinero "hasta que se aclararan las circunstancias", según ha añadido la sala.

La sentencia, dictada después de que Fiscalía y las defensas llegaran a un acuerdo de conformidad por el que los acusados reconocían los hechos y aceptaban la pena impuesta, condena proporcionalmente en costas a cada penado. Es firme y no se puede recurrir, salvo que no respete los requisitos y los términos de la conformidad a la que llegaron las partes.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Azcón garantiza que defenderá la "libertad de culto" ante la propuesta de Vox para prohibir celebraciones musulmanas

Azcón garantiza que defenderá la

Procesan a un policía local de Santander que consultó sin autorización datos de una víctima de violencia de género

Procesan a un policía local

El PP dice que "cambio es urgente y necesario": "Necesitamos un Gobierno que esté en resolver problemas de la gente"

El PP dice que "cambio

Podemos Andalucía critica que el presidente de la Junta "no haya aparecido por Córdoba" tras el incendio en la Mezquita

Podemos Andalucía critica que el

El PP critica que Gobierno no traslade a menores migrantes el viernes "porque es festivo": "Es una falta de respeto"

El PP critica que Gobierno
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una manicurista es despedida tras

Una manicurista es despedida tras ser grabada por un detective haciendo una manicura en un bar durante su baja: la Justicia lo declara nulo

Detienen a tres menores por intentar prender fuego a un hombre sin hogar y a feriantes migrantes

El Gobierno vacía un embalse extremeño de 50.000 millones de litros para exterminar un pez invasor y destruye su ecosistema

Las nuevas etiquetas ambientales de la DGT para 2026: así quedará la clasificación de los vehículos

La Justicia condena a FREMAP a indemnizar con 140.000 euros a una barrendera por retrasos y errores en su atención médica tras un accidente laboral

ECONOMÍA

“Vivimos en una caravana, trabajamos

“Vivimos en una caravana, trabajamos dos días a la semana y gastamos solo 380 euros al mes”: la experiencia de una pareja británica en un camping

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Si viajas en coche este puente, elige bien la gasolinera: diferencias de hasta 79 céntimos en la misma provincia

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este jueves

DEPORTES

Tsarukyan lanza un nuevo golpe

Tsarukyan lanza un nuevo golpe a Topuria: “Le noquearé con mis codos en el primer asalto”

El jefe de Aston Martin sobre Newey: “Si hubiera trabajado en el coche de 2025 antes...”

¿FC Barcelona o Real Madrid? Un exjugador de la cantera de ambos clubes tiene claro cuál es mejor

La propuesta de Tebas de jugar partidos de LaLiga fuera de España o cómo consiguió convencer a las élites

El Real Madrid rechaza la idea de que el Villarreal - FC Barcelona se juegue fuera de España: “La medida vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial”