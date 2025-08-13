Espana agencias

Sánchez remarca que Ucrania tiene que participar en cualquier decisión sobre su futuro y defiende un alto el fuego

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remarcado este miércoles que Ucrania "tiene que ser parte de cualquier decisión sobre su propio futuro" y ha dicho que es "necesario" establecer un alto el fuego "inmediato" en ese país que sea el preludio de una "paz justa y duradera".

Sánchez ha participado esta tarde en una reunión telemática con varios líderes de la Coalición de Voluntarios para la seguridad de Ucrania, integrada por unos 30 países, un día antes de la cumbre de alto nivel en Alaska (Estados Unidos) en la que se verán las caras los presidentes de EEUU y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, respectivamente.

En un mensaje de 'X' recogido por Europa Press, el jefe del Ejecutivo, que ha dado cuenta del encuentro virtual, ha subrayado que España "sigue comprometida con la paz y la seguridad en Ucrania y Europa".

"Es necesario un alto el fuego inmediato que facilite las condiciones para lograr una paz justa y duradera. Ucrania tiene que ser parte en cualquier decisión sobre su propio futuro", ha indicado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Barbón defiende la acogida de menores migrantes y recuerda la historia migratoria de Asturias

Barbón defiende la acogida de

AVT pide a la Audiencia Nacional que prohíba una movilización en Bilbao que reclama "la vuelta a casa" de presos de ETA

AVT pide a la Audiencia

Nueve detenidos en Mallorca en el operativo contra el blanqueo de capitales pasan a disposición judicial

Nueve detenidos en Mallorca en

España firma junto a 25 países una declaración conjunta para exigir a Israel que permita la ayuda humanitaria en Gaza

España firma junto a 25

El PP dice que "cambio es urgente y necesario": "Necesitamos un Gobierno que esté en resolver problemas de la gente"

El PP dice que "cambio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

España supera las 100.000 hectáreas

España supera las 100.000 hectáreas quemadas en 2025: duplica el total del año anterior por la letalidad de los incendios

La playa alicantina de aguas turquesa y arena blanca que está a una hora de Valencia

Pedro Sánchez asegura que “Ucrania tiene que ser parte en cualquier decisión” tras reunirse con varios líderes europeos

Una experta en hogar comparte las 5 rutinas diarias para combatir el calor: trucos sencillos para mantener tu casa fresca sin gastar de más

Estas son las marcas de coches más fiables en España, según da OCU: los españoles saben cuales son más duraderos

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 4

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

El pueblo sin colegios, médicos, tiendas ni supermercados, pero donde los precios de la vivienda no dejan de subir: “Estamos llegando al límite”

Baja el precio de la luz: estas son las horas más baratas del 14 de agosto

“Vivimos en una caravana, trabajamos dos días a la semana y gastamos solo 380 euros al mes”: la experiencia de una pareja británica en un camping

DEPORTES

El día que Schumacher le

El día que Schumacher le jugó una mala pasada a Perry McCarthy en la temida curva Bridge de Silverstone: “Casi me cago encima”

Las cuentas del FC Barcelona llevan al límite de nuevo al equipo: cuatro jugadores sin inscribir y los palcos VIP sin adjudicar

Tsarukyan lanza un nuevo golpe a Topuria: “Le noquearé con mis codos en el primer asalto”

El jefe de Aston Martin sobre Newey: “Si hubiera trabajado en el coche de 2025 antes...”

¿FC Barcelona o Real Madrid? Un exjugador de la cantera de ambos clubes tiene claro cuál es mejor