Puente niega haberse "cachondeado" de los incendios: "Quien se ríe de la gente es quien sigue de vacaciones"

Por Newsroom Infobae

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha negado este miércoles haberse "cachondeado" de los incendios que asolan estos días parte de la geografía española y ha reivindicado que expresó su indignación en redes sociales con ironía. "Yo no me he cachondeado de nada, ni he hecho una broma con nada", ha apuntado, he expresado indignación a mi manera, me sale la ironía, el sarcasmo", ha dicho.

"Quien se ríe de la gente es quien sigue en Cádiz de vacaciones, que no ha aparecido por Tarifa", ha afirmado Puente en una alusión velada al presidente de la Junta de Andalucía, antes de proclamar que si sus tuits "han puesto el dedo en la llaga, bienvenidos sean".

Se ha pronunciado así sobre la polémica generata sobre el tono de algunos de sus mensajes publicados en 'X' en relación a los incendios forestales de Castilla y León y Andalucía y la ausencia en el terreno de sus respectivos presidentes, Alfonso Fernández Mañueco y Juanma Moreno.

Lo ha dicho durante una comparecencia en Almería junto al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sobre las obras del Viaducto de los Feos en el marco de la construcción de la conexión ferroviaria en Alta Velocidad entre Murcia y Almería.

"Quédense con lo importante, el patrón de conducta", ha dicho Puente, en alusión a la actitud de los presidentes autonómicos del Partido Popular ante las emergencias.

El ministro de Transportes ha lamentado el aluvión tuitero de "un ejército de personas dispuestas" a "lapidarle" y ha subrayado la paradoja de que sus mensajes han sido similares a los del actual presidente andaluz cuando en 2018 se encontraba en la oposición.

"Aunque pidas lo mismo que cuando Moreno Bonilla en agosto de 2018 decía que la presidenta (Susana Díaz) estaba ausente porque no estaba presente en los incendios", ha argumentado Puente, que se ha preguntado "dónde está hoy Moreno Bonilla", así como si "es tan grave pedirle que esté al pie del cañon de los incendios".

"Es mi tierra Castilla y León la que se está quemando", ha proclamado.

Puente ha lamentado "la ley del embudo" y "la demagogia" y ha mencionado otros episodios de comportamientos de responsables institucionales del PP. "El de Aragón (Jorge Azcón) de boda; en los incendios, de vacaciones, que no tiene nada de particular en agosto", ha espetado, al tiempo que ha ironizado que "los de izquierdas" no tienen "derechos".

El titular del Ministerio de Transportes ha sostenido que "los tuits no van a parar los incendios" sino que eso lo hace "la prevención" y ha criticado que los dirigentes del PP "con una mano recortan impuestos y con la otra recortan los servicios públicos".

Ha dicho que "este es el momento de colaborar" y ha reivindicado que "la UME (Unidad Militar de Emergencias) está desplegada en toda España", a la vez que ha defendido que "colaborar es compatible con exigir".

Puente ha cuestionado que los dirigentes del PP "se rasguen tanto las vestiduras" y ha reivindicado que en sus pronunciamientos en 'X' ha estado "ejerciendo su derecho de expresión" y, por tanto, ha hecho "lo mismo que el PP exige cuando está en la oposición", con el matiz de "sin insultos".

BOLAÑOS: "ESTE GOBIERNO ELIGE COMO AFRONTAR LAS EMERGENCIAS, AL PIE DEL CAÑON"

Por su parte, el ministro Félix Bolaños, también preguntado por los medios por la polémica, ha incidido en que el Gobierno no elije las emergencias" o "las crisis a las que hacer frente", pero sí cómo hacerles frente". "Hay que estar al pie del cañón", ha remarcado.

Seguidamente ha pasado a relatar la celeridad demostrada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ante el volcán de la isla de La Palma (Canarias) hasta donde se desplazó "en unas horas", a lo que ha sumado la reunión de diferentes ministros en el seno del Departamento de Seguridad Nacional ante la DANA de Valencia mientras "estaban en contacto con el presidente que volvía de un viaje a la India", rosario de ejemplos que ha remachado con la reunión del Consejo de Seguridad Nacional ante el apagón de 28 abril a la hora y media de suceder.

"Las emergencias nos pillan trabajando", ha proclamado Bolaños, quien ha preguntado a los ciudadanos "si todos los gobiernos, de todos los colores, están al pie del cañón", para indicar entonces de esa premisa la continuidad del Gobierno que preside Pedro Sánchez porque "está donde lo necesitan los ciudadanos".

Por su parte, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha asegurado que "lo más importante es la extinción de los incendios" y "evitar los riesgos" y ha instado a "trabajar todos de manera unida y coordinada", en declaraciones a los medios de comunicación en Vejer de la Frontera (Cádiz).

