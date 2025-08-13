Espana agencias

Nueve detenidos en Mallorca en el operativo contra el blanqueo de capitales pasan a disposición judicial

Por Newsroom Infobae

Nueve detenidos en la operación de la Policía Nacional y la Guardia Civil en Mallorca contra el blanqueo de capitales han llegado la tarde de este miércoles a los Juzgados de Vía Alemania de Palma para pasar a disposición judicial.

Los nueve arrestados han llegado antes de las 17.00 horas para declarar ante el juez de guardia, entre ellos el abogado Gonzalo Márquez y el miembro de los United Tribuns Stefan Milojevic

Entre el resto de detenidos, cuyo número total no ha trascendido, y que no pasarán esta tarde a disposición judicial, se encuentra el inspector de la Policía Nacional Faustino Nogales.

Las pesquisas están dirigidas por un Juzgado de Instrucción de Palma, cuyo titular ha decretado el secreto de sumario, y el sigilo ha sido el protagonista de las actuaciones de los últimos días.

REGISTROS ESTE LUNES

El arresto del que fuera jefe del Grupo II de Estupefacientes de Mallorca se ha desarrollado en el marco de la operación que la Policía Nacional y la Guardia Civil desarrollan desde este lunes contra el blanqueo de capitales en distintos puntos de Mallorca, entre ellos Palma.

La operación explotó la mañana de este lunes y también ha dejado múltiples registros en distintos municipios de la isla. Al menos uno de ellos ha sido en un despacho de abogados. Uno de los puntos en los que se centró el despliegue policial fue el número 8 del Paseo Mallorca de Palma, donde precisamente se ubica en despacho de abogados.

Varios agentes de la Guardia Civil y de la Policía Nacional efectuaron un registro en el mencionado edificio y han intervenido varias cajas con efectos y documentación.

