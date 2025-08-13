Los asaltantes de la casa del empresario que financió a Alvise buscaban "40 millones en criptomonedas": "Mátale"

Los cinco hombres que asaltaron de madrugada la casa del empresario Álvaro Romillo, conocido como 'CryptoSpain' e investigado en el Tribunal Supremo por haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, buscaban "40 millones en criptomonedas" y le amenazaron con matarle si no colaboraba.

Así consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, que el empresario presentó en una comisaría de la Policía Nacional tras los hechos, calificados como robo con violencia e intimidación.

El asalto tuvo lugar sobre las 03.00 horas del pasado lunes en el municipio madrileño de San Sebastián de los Reyes, apenas una hora después de que Romillo regresara de un viaje "de negocios" en Ibiza.

Romillo se encontraba en casa con su pareja y fueron maniatados, según afirmó a los agentes, precisando que los cinco hombres eran "de origen latinoamericano", portaban armas de fuego y ocultaban el rostro con pasamontañas o máscaras.

SABÍAN "TODO"

El que sería el cabecilla del grupo reclamó saber "dónde están los 40 millones en criptomonedas", a lo que Romillo contestó que esa cifra no era real. Lo que sí reconoció fue que tenía 1.300.000 euros con ese tipo de divisas, la cantidad que los asaltantes se transfirieron a través de un móvil del empresario.

Romillo admitió también tener en otro terminal 1.800.000 dólares americanos en criptomonedas que se encuentran bloqueados por la Audiencia Nacional.

Según declaró, los asaltantes no tenían conocimientos técnicos sobre criptomonedas y desconocían la operativa para transferirlas, pero contaban con una sexta persona que siguió el asalto a distancia, por teléfono, y que les explicó cómo hacerlo.

"Sabemos que has robado mucho dinero. Nos han contratado para recuperarlo, a mí me van a pagar igual, tanto si te mato a ti o a tu mujer, así que colabora", le advirtieron, relató Romillo.

Y le contaron que sabían "todo" de él, incluido dónde vivía antes y cuándo había hecho la mudanza. "Y hemos seguido a tu hija, sabemos que ayer estuvo en la piscina", le dijeron.

"OS VOY A MATAR A LOS DOS"

Los asaltantes también se interesaron por el lugar en el que guardaba dinero en efectivo y relojes. "Ábreme la caja fuerte. Si no me das acceso, voy a secuestrar a tu mujer, os voy a matar a los dos, hay una caja en el sótano", le avisaron.

Además de las criptomonedas sustraídas, Romilló denunció que se llevaron 210.000 euros en efectivo, numerosas joyas, más de una treintena de relojes con un valor estimado en más de medio millón de euros y una veintena de monedas de oro valoradas en 60.000 euros.

La sexta persona que siguió el asalto por teléfono, de acuerdo con su testimonio, les dijo a los que estaban en la casa: "Mátale, métele cuatro tiros y llévate a la mujer".

Tanto Romillo como su pareja consiguieron liberarse sobre las siete de la mañana, tras irse los asaltantes. Ambos fueron a la garita de seguridad de la urbanización para pedir ayuda y acudieron al hospital para tratarse de varias lesiones sufridas.

Los hechos tuvieron lugar un mes después de que el empresario declarase en el Supremo como investigado que entregó 100.000 euros al eurodiputado para su campaña electoral, confirmando así lo que ya expuso en la Audiencia Nacional ante el juez que investiga la presunta estafa piramidal de Madeira Invest Club.