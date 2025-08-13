Espana agencias

Los asaltantes de la casa del empresario que financió a Alvise buscaban "40 millones en criptomonedas": "Mátale"

Por Newsroom Infobae

Guardar

Los cinco hombres que asaltaron de madrugada la casa del empresario Álvaro Romillo, conocido como 'CryptoSpain' e investigado en el Tribunal Supremo por haber entregado 100.000 euros al eurodiputado Luis 'Alvise' Pérez, buscaban "40 millones en criptomonedas" y le amenazaron con matarle si no colaboraba.

Así consta en la denuncia, a la que ha tenido acceso Europa Press, que el empresario presentó en una comisaría de la Policía Nacional tras los hechos, calificados como robo con violencia e intimidación.

El asalto tuvo lugar sobre las 03.00 horas del pasado lunes en el municipio madrileño de San Sebastián de los Reyes, apenas una hora después de que Romillo regresara de un viaje "de negocios" en Ibiza.

Romillo se encontraba en casa con su pareja y fueron maniatados, según afirmó a los agentes, precisando que los cinco hombres eran "de origen latinoamericano", portaban armas de fuego y ocultaban el rostro con pasamontañas o máscaras.

SABÍAN "TODO"

El que sería el cabecilla del grupo reclamó saber "dónde están los 40 millones en criptomonedas", a lo que Romillo contestó que esa cifra no era real. Lo que sí reconoció fue que tenía 1.300.000 euros con ese tipo de divisas, la cantidad que los asaltantes se transfirieron a través de un móvil del empresario.

Romillo admitió también tener en otro terminal 1.800.000 dólares americanos en criptomonedas que se encuentran bloqueados por la Audiencia Nacional.

Según declaró, los asaltantes no tenían conocimientos técnicos sobre criptomonedas y desconocían la operativa para transferirlas, pero contaban con una sexta persona que siguió el asalto a distancia, por teléfono, y que les explicó cómo hacerlo.

"Sabemos que has robado mucho dinero. Nos han contratado para recuperarlo, a mí me van a pagar igual, tanto si te mato a ti o a tu mujer, así que colabora", le advirtieron, relató Romillo.

Y le contaron que sabían "todo" de él, incluido dónde vivía antes y cuándo había hecho la mudanza. "Y hemos seguido a tu hija, sabemos que ayer estuvo en la piscina", le dijeron.

"OS VOY A MATAR A LOS DOS"

Los asaltantes también se interesaron por el lugar en el que guardaba dinero en efectivo y relojes. "Ábreme la caja fuerte. Si no me das acceso, voy a secuestrar a tu mujer, os voy a matar a los dos, hay una caja en el sótano", le avisaron.

Además de las criptomonedas sustraídas, Romilló denunció que se llevaron 210.000 euros en efectivo, numerosas joyas, más de una treintena de relojes con un valor estimado en más de medio millón de euros y una veintena de monedas de oro valoradas en 60.000 euros.

La sexta persona que siguió el asalto por teléfono, de acuerdo con su testimonio, les dijo a los que estaban en la casa: "Mátale, métele cuatro tiros y llévate a la mujer".

Tanto Romillo como su pareja consiguieron liberarse sobre las siete de la mañana, tras irse los asaltantes. Ambos fueron a la garita de seguridad de la urbanización para pedir ayuda y acudieron al hospital para tratarse de varias lesiones sufridas.

Los hechos tuvieron lugar un mes después de que el empresario declarase en el Supremo como investigado que entregó 100.000 euros al eurodiputado para su campaña electoral, confirmando así lo que ya expuso en la Audiencia Nacional ante el juez que investiga la presunta estafa piramidal de Madeira Invest Club.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Compromís carga contra las "polémicas tuiteras" de Puente y le acusa de estar "empecinado" en ampliar infraestructuras

Compromís carga contra las "polémicas

Alcalde de San Sebastián (PNV) cree que EH Bildu debe "hablar alto y claro" sobre los ataques a la Policía"

Alcalde de San Sebastián (PNV)

Delegación de Gobierno en Madrid llama a reforzar las políticas de prevención y de gestión forestal durante todo el año

Delegación de Gobierno en Madrid

El delegado del Gobierno dice que el repunte en la llegada de migrantes es de los "más importantes" vividos en Baleares

El delegado del Gobierno dice

Feijóo acusa al Gobierno de llegar tarde ante los incendios y pide denunciar "cualquier movimiento sospechoso" en montes

Feijóo acusa al Gobierno de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

José Andrés da el truco

José Andrés da el truco para que el pescado al horno quede más jugoso: “No es solo usar bien la sal”

Tres investigados en Sevilla por abatir a una Cerceta Pardilla, “el pato más amenazado de Europa”

Las previsiones de la Aemet para agosto: “Los primeros 20 días del mes serán los más calurosos y batirán récords históricos”

La Comunidad de Madrid vendió su vivienda social de forma ilegal y la inmobiliaria les desahució: la Justicia niega a una familia una indemnización por falta de nexo causal

Ángel Gaitán lanza un nuevo producto y los comentarios que recibe le enfadan: “Cuanta envidia. La gente prefiere darle su dinero a las grandes multinacionales”

ECONOMÍA

Los jóvenes españoles apuestan por

Los jóvenes españoles apuestan por el campo: el 71% de los compradores e inquilinos quiere vivir en zonas rurales

Estos son los resultados ganadores del sorteo de Super Once del 13 agosto

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

El aviso de un cerrajero con casi 30 años de experiencia: “Idealista es el mejor escaparate para okupas”

El alquiler de temporada dispara un 10% los precios del residencial en las grandes ciudades y reduce la oferta de vivienda disponible

DEPORTES

El jefe de Aston Martin

El jefe de Aston Martin sobre Newey: “Si hubiera trabajado en el coche de 2025 antes...”

¿FC Barcelona o Real Madrid? Un exjugador de la cantera de ambos clubes tiene claro cuál es mejor

La propuesta de Tebas de jugar partidos de LaLiga fuera de España o cómo consiguió convencer a las élites

El Real Madrid rechaza la idea de que el Villarreal - FC Barcelona se juegue fuera de España: “La medida vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial”

Eden Hazard habla sobre su relación con el portero del Real Madrid: “Courtois siempre ponía a jugadores como Benzema y Modric por encima de mí”