Espana agencias

La jueza deja en libertad al detenido por agredir al hombre hallado sin vida a las afueras de Manacor (Mallorca)

Por Newsroom Infobae

Guardar

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Manacor ha ordenado la puesta en libertad provisional del detenido por supuestamente agredir al hombre hallado sin vida a las afueras de Manacor el pasado viernes.

La jueza, no obstante, la ha impuesto como medidas cautelares la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de Mallorca, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

El sospechoso ha pasado esta mañana a disposición judicial como supuesto autor de un delito de lesiones pese a que inicialmente fue arrestado por un delito de homicidio.

La investigación realizada por el Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Baleares y la autopsia realizada al cadáver han revelado que la herida que el arrestado le causó al fallecido golpeándole en la cabeza con una barra de hierro no fue la causante directa de la muerte.

Por contra, el fallecimiento se produjo como consecuencia de la pérdida paulatina de sangre y otras circunstancias como el hecho de que no acudiera a un centro médico tras la agresión, sostienen los investigadores.

En el transcurso de las pesquisas también ha sido investigada --aunque no detenida-- la mujer que convivía con el fallecido y que un día después de la pelea alertó a los servicios de emergencias de su muerte como supuesta autora de un delito de omisión del deber de socorro.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Denuncian pancartas a favor de presos de ETA en el recinto festivo de Bilbao y piden al alcalde que lo evite

Denuncian pancartas a favor de

El Gobierno condena el ataque de Israel contra periodistas palestinos en Gaza y avisa: "No debe quedar impune"

El Gobierno condena el ataque

El presidente de Canarias prevé reunirse con Pedro Sánchez antes de que finalice agosto

El presidente de Canarias prevé

Mañueco culpa a Puente de frivolizar con el sufrimiento de los incendios: "No me voy a rebajar a su altura"

Mañueco culpa a Puente de

Mazón:"La rebaja del impuesto de la vivienda permite a 28.575 jóvenes y personas vulnerables un ahorro de 38,3 millones"

Mazón:"La rebaja del impuesto de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Muere un voluntario combatiendo el

Muere un voluntario combatiendo el incendio que avanza de Zamora a León y dos heridos son trasladados de urgencia

La DGT planea cambios en el examen teórico de conducir: así es cómo se evaluará a los conductores

Estados Unidos alerta de un repunte del antisemitismo en España y pone a Podemos en el foco

El líder de los obispos catalanes planta cara a Abascal: “Un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano”

SpainSat NG-I, el nuevo satélite que es un “hito” espacial para España: mejorará las comunicaciones y autonomía de las Fuerzas Armadas

ECONOMÍA

Resultados del Sorteo 5 Super

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 12 agosto

Una española vuelve de vivir en EEUU y cuenta que su inquilino no se va de su casa pese a avisarle con tiempo: qué dice la ley

El método de una mujer para viajar por el mundo con todos los gastos pagados: 1.000 euros al mes por vivir en un crucero

Un abogado experto en herencias explica los ocho fallos comunes a la hora de tramitar una: “El primer error es el clásico”

DEPORTES

El jefe de Aston Martin

El jefe de Aston Martin sobre Newey: “Si hubiera trabajado en el coche de 2025 antes...”

¿FC Barcelona o Real Madrid? Un exjugador de la cantera de ambos clubes tiene claro cuál es mejor

La propuesta de Tebas de jugar partidos de LaLiga fuera de España o cómo consiguió convencer a las élites

El Real Madrid rechaza la idea de que el Villarreal - FC Barcelona se juegue fuera de España: “La medida vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial”

Eden Hazard habla sobre su relación con el portero del Real Madrid: “Courtois siempre ponía a jugadores como Benzema y Modric por encima de mí”