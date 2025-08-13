Espana agencias

España firma junto a 25 países una declaración conjunta para exigir a Israel que permita la ayuda humanitaria en Gaza

Por Newsroom Infobae

El Gobierno de España, junto a otros 25 países, ha firmado una declaración conjunta para exigir a Israel que autorice "todos los envíos de ayuda de las ONG internacionales" y permita que las entidades humanitarias "lleven a cabo su labor" en Gaza, donde el sufrimiento ha alcanzado, según ha denunciado, "niveles inimaginables".

En la declaración, los países han hecho hincapié en que la hambruna en Gaza "se extiende", por lo que "es necesario emprender acciones urgentes para frenar y revertir el hambre". "Se deben proteger los espacios humanitarios y la ayuda no se debería politizar nunca", han reclamado.

Los gobiernos han reprochado que los "restrictivos requisitos nuevos de registro" introducidos por Israel hacen que "las ONG internacionales esenciales podrían verse obligadas a abandonar los territorios palestinos ocupados de forma inminente, lo que empeoraría aún más la situación humanitaria".

"Se deben dar pasos inmediatos, permanentes y concretos para facilitar el acceso seguro y a gran escala de la ONU, las ONG internacionales y los socios humanitarios", ha defendido España junto a otros países, que también han reclamado que se utilicen "todos los pasos y rutas para permitir una avalancha de ayuda para Gaza, incluyendo comida, suplementos alimenticios, refugios, combustible, agua potable, medicinas y equipos médicos".

Para los firmantes, "no se puede emplear la fuerza letal en los puntos de distribución, y los civiles, el personal humanitario y los trabajadores de la salud deben estar protegidos".

"AYUDA A GAZA SIN TRABAS"

Asimismo, los 26 países han agradecido a Estados Unidos, Qatar y Egipto "sus esfuerzos para lograr un alto el fuego y en favor de la paz". "Necesitamos un cese de las hostilidades que ponga fin a la guerra, la liberación de los rehenes y la entrada de ayuda por tierra en Gaza sin trabas", han enfatizado.

La declaración ha sido firmada por los ministros de Asuntos Exteriores de Australia, Bélgica, Canadá, Chipre, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Islandia, Italia, Japón, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.

También la ha respaldado la Alta Representante para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad y vicepresidenta de la Comisión Europea, Kaja Kallas; la comisaria europea para el Mediterráneo, Dubravka Suica, y la comisaria de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis de la UE, Hadja Lahbib.

