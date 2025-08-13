Espana agencias

El PP critica que Gobierno no traslade a menores migrantes el viernes "porque es festivo": "Es una falta de respeto"

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha criticado que el Ejecutivo central anuncie que este viernes no habrá traslado de menores migrantes "porque es festivo" y ha cuestionado "la responsabilidad con la inmigración que tiene este Gobierno".

"Evidentemente con este Gobierno los problemas no se resuelven, sino que los problemas se eternizan hasta que dejan de ser noticias", ha lamentado Bendodo en declaraciones a los periodistas en Marbella (Málaga), donde ha criticado que "todavía no se ha resuelto nada" y es "una dejadez y es una falta de respeto a las comunidades autónomas y a los propios menores".

Según ha indicado, esta es una de las competencias del Gobierno "que no cumple por dejadez o por incapacidad", punto en el que ha recordado que "el Tribunal Supremo anunció hace cinco meses que tenía que trasladar a los menores de Canarias".

"Cinco meses ya hace de aquello y ahora el ministerio anuncia que este viernes no habrá traslado porque es festivo", ha incidido el dirigente 'popular', quien ha lamentado que "sin duda a este ritmo de traslado llegaremos al verano del año que viene para que cumplan lo que dijo el Tribunal Supremo".

"Tenemos un gobierno ausente e incapaz, y que yo entiendo que esté centrado en defender la corrupción del partido que gobierna, del Gobierno y de la familia del presidente del Gobierno", ha señalado Bendodo, quien, por otro lado, ha echado en cara al Gobierno los datos del IPC, conocidos este miércoles y de la inflación subyacente, que "se disparan" al 2,7% y al 2,3% respectivamente.

"La cesta de la compra vuelve a subir en el mes de julio, que la nómina vale menos y el esfuerzo de los españoles por llegar a fin de mes cada vez es mayor", ha dicho Bendodo, quien ha lamentado que "esto va cada vez a más".

Ha recordado las críticas por que "el Gobierno haya subido a los españoles en los últimos siete años 97 veces los impuestos", aunque, ha indicado, "tenemos peores servicios públicos".

"Pero el peor de todos los impuestos es este impuesto que no es directo, es la inflación, es el peor de todos los impuestos, la subida disparatada de los precios que hace que la calidad de vida de los españoles baje", ha asegurado el dirigente del PP, ya que "evidentemente las nóminas no suben al ritmo de la subida de los precios".

Por otro lado, cuestionado por el acuerdo de PP y Vox en Jumilla que prohíbe los actos religiosos en centros deportivos, que acogían celebraciones islámicas, ha asegurado que la formación 'popular' "defiende la libertad de culto que recoge nuestra Constitución y evidentemente la Constitución dice que los poderes públicos tendrán que promover la integración de todas las religiones en España". "Nosotros estamos con la integración y con la legalidad que es lo que marca la Constitución española", ha finalizado.

