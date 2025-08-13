Espana agencias

El Gobierno condena el ataque de Israel contra periodistas palestinos en Gaza y avisa: "No debe quedar impune"

Por Newsroom Infobae

El Gobierno de España ha condenado el ataque de Israel en la madrugada del pasado lunes que causó la muerte de seis periodistas palestinos en la ciudad de Gaza, entre los que se encuentra el conocido reportero Anas al Sharif, uno de los reporteros más destacados de Al Yazira por su cobertura de la guerra.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha denunciado que los ataques contra periodistas constituyen "una grave violación del Derecho Internacional Humanitario que no debe quedar impune".

El departamento presidido por José Manuel Albares también ha recordado que han muerto casi 200 periodistas en la Franja desde el inicio del conflicto. "El derecho a la información es esencial para garantizar la libertad de expresión y el acceso a la información de todos los ciudadanos", ha reiterado el comunicado.

El Ejército israelí atacó una tienda reservada para medios en la ciudad de Gaza que ha matado al menos a seis reporteros, amparándolo bajo una acusación previa de que Al Sharif estaba integrado en la estructura del brazo armado de el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), desmentida por el medio.

En total, diez empleados de Al Yazira han fallecido a manos del Ejército israelí desde el principio de su ofensiva contra la Franja de Gaza en octubre de 2023. Según las cifras de las autoridades gazatíes, bajo control de Hamás, 237 profesionales de la información han muerto en ataques israelíes desde entonces, en lo que han denunciado como acciones "con premeditación, deliberadas e intencionales".

La oficina de la ONU para los Derechos Humanos condenó la muerte de los seis periodistas palestinos, incidiendo en que este tipo de incidentes suponen "una grave violación del Derecho Internacional Humanitario".

EuropaPress

