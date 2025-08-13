Compromís carga contra las "polémicas tuiteras" de Puente y le acusa de estar "empecinado" en ampliar infraestructuras

El diputado de Compromís adscrito al grupo Sumar en el Congreso e integrante de Iniciativa, Alberto Ibáñez, ha criticado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en medio de sus "polémicas tuiteras" sobre los diferentes incendios, a la vez que le ha acusado de "continuar empecinado" en ampliar grandes infraestructuras, "que aumentan las consecuencias devastadoras del cambio climático".

A través de una nota de prensa, el diputado de Compromís ha apuntado a Puente por su intención de ampliar puertos y aeropuertos. También ha señalado al Ministerio de Industria y Turismo, ak que ha acusado de "continuar su apuesta por la promoción turística obviando las externalidades negativas vinculadas a la protección del medio ambiente que conlleva el turismo masivo".

Del mismo modo, Alberto Ibáñez ha presentado una serie de preguntas en el Congreso donde ha señalado ""la gravedad que supone el cambio climático y el aumento de las temperaturas, sobre todo en el mediterráneo donde se presencian episodios extremos como la dana, sequía, ola de calor o de incendios de sexta generación".

"Negar el cambio climático y retrasar medidas estructurales para combatirlo es de ser pirómanos. Perdonar impuestos a los más ricos, como la Generalitat de Mazón, y recortar en los servicios de prevención y emergencias de ser unos negligentes", ha sostenido el diputado de Compromís.

Con todo, ha reivindicado la necesidad de "implementar una estrategia compartida con todas las Administraciones Públicas que empuje con medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, decrecimiento económico, soberanía energética, equilibrio territorial y prevención ante las emergencias".