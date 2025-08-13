Espana agencias

Compromís carga contra las "polémicas tuiteras" de Puente y le acusa de estar "empecinado" en ampliar infraestructuras

Por Newsroom Infobae

Guardar

El diputado de Compromís adscrito al grupo Sumar en el Congreso e integrante de Iniciativa, Alberto Ibáñez, ha criticado al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, en medio de sus "polémicas tuiteras" sobre los diferentes incendios, a la vez que le ha acusado de "continuar empecinado" en ampliar grandes infraestructuras, "que aumentan las consecuencias devastadoras del cambio climático".

A través de una nota de prensa, el diputado de Compromís ha apuntado a Puente por su intención de ampliar puertos y aeropuertos. También ha señalado al Ministerio de Industria y Turismo, ak que ha acusado de "continuar su apuesta por la promoción turística obviando las externalidades negativas vinculadas a la protección del medio ambiente que conlleva el turismo masivo".

Del mismo modo, Alberto Ibáñez ha presentado una serie de preguntas en el Congreso donde ha señalado ""la gravedad que supone el cambio climático y el aumento de las temperaturas, sobre todo en el mediterráneo donde se presencian episodios extremos como la dana, sequía, ola de calor o de incendios de sexta generación".

"Negar el cambio climático y retrasar medidas estructurales para combatirlo es de ser pirómanos. Perdonar impuestos a los más ricos, como la Generalitat de Mazón, y recortar en los servicios de prevención y emergencias de ser unos negligentes", ha sostenido el diputado de Compromís.

Con todo, ha reivindicado la necesidad de "implementar una estrategia compartida con todas las Administraciones Públicas que empuje con medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, decrecimiento económico, soberanía energética, equilibrio territorial y prevención ante las emergencias".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Andalucía dice que si el Gobierno no saca PGE de 2026 se tiene que plantear ya "la dimisión": "Todo sería incertidumbre"

Andalucía dice que si el

Alcalde de San Sebastián (PNV) cree que EH Bildu debe "hablar alto y claro" sobre los ataques a la Policía"

Alcalde de San Sebastián (PNV)

Delegación de Gobierno en Madrid llama a reforzar las políticas de prevención y de gestión forestal durante todo el año

Delegación de Gobierno en Madrid

El delegado del Gobierno dice que el repunte en la llegada de migrantes es de los "más importantes" vividos en Baleares

El delegado del Gobierno dice

Denuncian pancartas a favor de presos de ETA en el recinto festivo de Bilbao y piden al alcalde que lo evite

Denuncian pancartas a favor de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las previsiones de la Aemet

Las previsiones de la Aemet para agosto: “Los primeros 20 días del mes serán los más calurosos y batirán récords históricos”

La Comunidad de Madrid vendió su vivienda social de forma ilegal y la inmobiliaria les desahució: la Justicia niega a una familia una indemnización por falta de nexo causal

Ángel Gaitán lanza un nuevo producto y los comentarios que recibe le enfadan: “Cuanta envidia. La gente prefiere darle su dinero a las grandes multinacionales”

Pillados ‘in fraganti’ los tres miembros de una banda que utilizaban machetes y fusiles simulados para atracar supermercados en Málaga

Un hombre se desmaya en la calle y muere tras permanecer horas desatendido: “Se estaba muriendo delante de todos”

ECONOMÍA

Super Once: jugada ganadora y

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 1

Más de 3,3 millones de contribuyentes aún esperan la devolución del IRPF: este es el plazo que tiene Hacienda para ingresarlo

“Este año será más difícil viajar con el Imserso, hay menos plazas y más demanda”: las agencias alertan de recargos y un descenso en la oferta

Un abogado advierte de uno de los grandes peligros para las personas que están de baja: “Son muchísimas las empresas que lo están haciendo”

La inflación sube al 2,7% en julio por el encarecimiento de la electricidad y los carburantes

DEPORTES

El jefe de Aston Martin

El jefe de Aston Martin sobre Newey: “Si hubiera trabajado en el coche de 2025 antes...”

¿FC Barcelona o Real Madrid? Un exjugador de la cantera de ambos clubes tiene claro cuál es mejor

La propuesta de Tebas de jugar partidos de LaLiga fuera de España o cómo consiguió convencer a las élites

El Real Madrid rechaza la idea de que el Villarreal - FC Barcelona se juegue fuera de España: “La medida vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial”

Eden Hazard habla sobre su relación con el portero del Real Madrid: “Courtois siempre ponía a jugadores como Benzema y Modric por encima de mí”