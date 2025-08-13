Espana agencias

Azcón garantiza que defenderá la "libertad de culto" ante la propuesta de Vox para prohibir celebraciones musulmanas

Por Newsroom Infobae

Guardar

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha subrayado este miércoles que su Ejecutivo "va a defender la libertad de culto, como no puede ser de otra manera", así como la convivencia entre religiones, que hasta el momento no ha generado problemas en la Comunidad.

Así lo ha manifestado Azcón en declaraciones a los medios de comunicación durante una visita a la ciudad de Huesca, que celebra estos días sus Fiestas de San Lorenzo, donde ha asegurado que la defensa de la libertad de culto no va a afectar a la relación con Vox porque "la libertad de culto la consagra la Constitución".

Preguntado por la propuesta de Vox de prohibir celebraciones religiosas musulmanas como la 'Fiesta del Cordero' en espacios públicos, registrada en junio en las Cortes de Aragón, el presidente ha insistido en que no recuerda que se hayan producido problemas en las celebraciones de ninguna de las confesiones presentes en la comunidad. "Por lo tanto, donde no hay problemas, el objetivo es no crear problemas", ha zanjado.

Sin mencionar a la formación liderada por Santiago Abascal, ha recalcado que "en Aragón hay convivencia" y que "el respeto a la libertad de culto es indudable" y "un derecho que aquí entendemos perfectamente.

"Lo que estoy convencido es de que lo que tenemos que hacer es que en futuros años siga sin haber problemas", ha concluido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Procesan a un policía local de Santander que consultó sin autorización datos de una víctima de violencia de género

Procesan a un policía local

El PP dice que "cambio es urgente y necesario": "Necesitamos un Gobierno que esté en resolver problemas de la gente"

El PP dice que "cambio

Podemos Andalucía critica que el presidente de la Junta "no haya aparecido por Córdoba" tras el incendio en la Mezquita

Podemos Andalucía critica que el

El PP critica que Gobierno no traslade a menores migrantes el viernes "porque es festivo": "Es una falta de respeto"

El PP critica que Gobierno

Seis meses de prisión para ocho personas por blanqueo mediante aplicaciones de envío instantáneo de dinero en Valencia

Seis meses de prisión para
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una manicurista es despedida tras

Una manicurista es despedida tras ser grabada por un detective haciendo una manicura en un bar durante su baja: la Justicia lo declara nulo

Detienen a tres menores por intentar prender fuego a un hombre sin hogar y a feriantes migrantes

El Gobierno vacía un embalse extremeño de 50.000 millones de litros para exterminar un pez invasor y destruye su ecosistema

Las nuevas etiquetas ambientales de la DGT para 2026: así quedará la clasificación de los vehículos

La Justicia condena a FREMAP a indemnizar con 140.000 euros a una barrendera por retrasos y errores en su atención médica tras un accidente laboral

ECONOMÍA

“Vivimos en una caravana, trabajamos

“Vivimos en una caravana, trabajamos dos días a la semana y gastamos solo 380 euros al mes”: la experiencia de una pareja británica en un camping

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Si viajas en coche este puente, elige bien la gasolinera: diferencias de hasta 79 céntimos en la misma provincia

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El precio máximo y mínimo de la luz en España para este jueves

DEPORTES

Tsarukyan lanza un nuevo golpe

Tsarukyan lanza un nuevo golpe a Topuria: “Le noquearé con mis codos en el primer asalto”

El jefe de Aston Martin sobre Newey: “Si hubiera trabajado en el coche de 2025 antes...”

¿FC Barcelona o Real Madrid? Un exjugador de la cantera de ambos clubes tiene claro cuál es mejor

La propuesta de Tebas de jugar partidos de LaLiga fuera de España o cómo consiguió convencer a las élites

El Real Madrid rechaza la idea de que el Villarreal - FC Barcelona se juegue fuera de España: “La medida vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial”