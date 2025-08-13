Alcalde de San Sebastián (PNV) cree que EH Bildu debe "hablar alto y claro" sobre los ataques a la Policía"

El alcalde de San Sebastián, Eneko Goia, ha afirmado que EH Bildu "no se puede poner de perfil" ante los incidentes registrados en diversas localidades vascas contra la policía y debe "hablar alto y claro".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, el regidor donostiarra ha mostrado su preocupación por la existencia de "una corriente de fondo en la que existe una deslegitimación o un cuestionamiento de autoridad de la Policía vasca y de la Policía local también".

"La Policía vasca y la Policía local son servidores públicos que están al servicio de los ciudadanos para protegernos y para velar por nuestra seguridad", ha subrayado Goia, que ha añadido que no deja de "sorprender" que se escuchen aún "manifestaciones en las que se dice que la situación se crea porque la excesiva presencia de la policíal es provocadora".

A su entender, en la izquierda abertzale "tiene un problema de posicionamiento con respecto a esta cuestión, de debate interno y eso luego se proyecta hacia el exterior". "EH Bildu en este tema tiene una responsabilidad y no se puede poner de perfil y tiene que hablar alto y claro", ha remarcado.

DENTRO DE SU CASA

También ha censurado las críticas que recibe la Alcaldía donostiarra por la celebración de espectáculos taurinos en las fiestas. Goia ha asegurado que respeta las opiniones "diversas" respecto a este tipo de espectáculos, pero, por su parte, se "debe a lo que es el marco legal vigente".

Así, ha explicado que los festejos taurinos en San Sebastián son "una iniciativa privada que alquila un recinto" de titularidad municipal y "es legal". "Es más, en este momento a nivel de Estado existe una ley de protección de la tauromaquia que establece que se debe fomentar este tipo de espectáculos", ha planteado.

Según ha remarcado, "ese es el marco legal ante el que nos encontramos, y yo creo que nos corresponde respetarlo". Asimismo, ha criticado que EH Bildu "plantee este debate en el caso de San Sebastián, cuando dentro de su casa tiene todavía algunos que no han aprendido".

De este modo, ha subrayado que a él no le "habrán visto nunca presidir una corrida de toros, y sin embargo el alcalde de Pamplona, pues sí" y, de igual modo, "una de las actividades taurinas más rimbombantes del territorio es en Azpeitia".