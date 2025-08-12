Espana agencias

Puente tacha de "sinvergüenzas" a Mañueco y a su consejero de Medio Ambiente por estar "de farra" durante los incendios

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha tachado de "sinvergüenzas" al presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y al consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por "estar de farra" --divirtiéndose- durante los incendios que afectan a la comunidad.

"Uno no ha vuelto de Cádiz y el otro se va a Gijón a comer", ha criticado Puente en referencia a las vacaciones de Mañueco y su consejero, respectivamente.

Así se ha manifestado Puente en la red social 'X', en la que a lo largo de este lunes ha protagonizado una serie de publicaciones de mensajes sobre la gestión del gobierno autonómico de los incendios que en los últimos días están afectando a diferentes zonas de Castilla y León.

En este sentido, el exalcalde de Valladolid ha reprochado inicialmente a Mañueco y a Suárez-Quiñones de encontrarse respectivamente en Cádiz y Gijón hace cuatro días cuando comenzó el Cecopi, mientras "Castilla y León se quema". "Seguro que la fachosfera, para la que los rojos no podemos estar un sábado de agosto de vacaciones, está preparando ya el artículo correspondiente", ha denunciado Puente.

Posteriormente, ha respondido a un mensaje del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, preguntándole si Mañueco le había contado "qué tal el tiempo en Cádiz" y avisándole que en Castilla y León "está calentita la cosa".

Esta última publicación del ministro de Transportes ha desatado la reacción de los 'populares', que a través de su diputado Jaime de Olano ha acusado a Puente de "cachondearse" de los incendios y que "el sanchismo es un estercolero ético".

"El que se cachondea de la comunidad que gobierna es tu compañero Mañueco. Y el estercolero eres tú, y los que te acompañan. Pero no ético. Estercolero a secas", ha cargado el ministro socialista a Olano.

"Dile a Mañueco que las vacaciones están sobrevaloradas. Que se vuelva de Cádiz a Castilla y León que se está quemando de arriba a abajo. Anda. Que igual a ti te hace caso", le ha afeado nuevamente Puente a Feijóo, en un tercer mensaje.

VOX ACUSA A PUENTE DE "REÍRSE SIN CONSECUENCIAS"

Por otro lado, la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Millán, ha definido a Puente como "el peor ministro de Transportes de la historia de España" y le ha acusado de "reírse sin consecuencias de todos nosotros", mientras "España arde, nuestros montes se queman, y miles de familias temen por sus hogares y sus propias vidas".

"Acabarán todos en el banquillo, desde 'el 1' hasta el último colaborador de este Gobierno criminal pasando por los matones colocados por Sánchez", ha cargado la diputada de Vox.

