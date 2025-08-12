Espana agencias

PSOE pide a Mañueco una reunión sobre medidas "urgentes" contra incendios y pospone la exigencia de responsabilidades

Por Newsroom Infobae

Guardar

El PSOECyL ha reclamado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que convoque "de manera inmediata" a los grupos políticos y a los representantes del sector "para, de forma conjunta, adoptar medidas urgentes frente a esta crisis y reforzar el Servicio de Extinción de Incendios".

"Cuando todo esto pase, cuando la situación se estabilice, habrá que hacer un análisis profundo y pedir responsabilidades al más alto nivel. Pero creemos que ahora la responsabilidad es estar al lado de quienes gestionan, ya valoraremos cómo ha sido esa gestión y ponernos a su disposición para poder ayudar y para poder trabajar", ha argumentado la vicesecretaria general del PSOECyL, Nuria Rubio, durante una rueda de prensa celebrada en León.

En ella, la dirigente socialista ha puesto voz al comunicado elaborado por la Comisión Ejecutiva Autonómica de la formación tras su reunión de esta mañana, una sesión que, en principio iba a tratar temas "orgánicos", y que la actualidad ha hecho que hablen de "otros bien diferentes" en relación a la situación que se vive, sobre todo, en las provinicas de León y Zamora "asolada" por los incendios.

Así, en primer lugar, Rubio ha trasladado toda la "solidaridad" de la formación a los vecinos de las zonas afectadas por el fuego y el "profundo agradecimiento" a los profesionales que trabajan "sin descanso para proteger vidas, viviendas y el entorno natural y cultural".

"En estos momentos, el dato que tenemos es que hay nueve bomberos forestales que han tenido que ser desalojados. A ellos queremos desearles una pronta recuperación y expresar ese agradecimiento que tenemos con todos ellos", ha abundado.

Después, el discurso de la dirigente socialista ha virado hacia la administración autonómica, a la que ha exigido que, "una vez controlada esta emergencia", actúe "con total rapidez y eficacia en la recuperación de la vida, viviendas, negocios, entornos naturales y bienes culturales dañados".

"Y también para que se articule una línea de ayudas directas que sea eficaz para las personas que han perdido sus enseres o sus viviendas o su forma de vida, sus negocios, y también especialmente para los ganaderos que han perdido pastos que les garantizaban la estabilidad de los próximos años. No nos olvidamos de ellos y de ellas. En estos momentos, nada es tan importante ni tan urgente como ponernos a recomponer todas las zonas afectadas", ha argumentado.

En este contexto ha reclamado a Fernández Mañueco que convoque "de forma inmediata a todos los grupos políticos". "Estamos a su disposición. Queremos ser parte de la solución. Tiene que haber un consenso y que convoque también a los representantes del sector para poder poner en marcha un nuevo servicio de extinción de incendios que sea más eficaz", ha exigido.

Rubio ha recordado que su partido han exigido un operativo que esté "todo el año activo". "Es evidente que es necesario. Leíamos a algunos titulares desafortunados en los que se titulaba al operativo durante todo el año como un despilfarro. Nosotros creemos que el operativo no es un despilfarro, sino que es una inversión y que, por desgracia, como hemos comprobado, es totalmente necesario. Los incendios se apagan durante todo el año y es imprescindible cambiar eso", ha reflexionado.

En su alocución ha exigido, además, que este operativo sea "cien por cien público" y que se escuchen "las demandas del sector". "Estamos dispuestos a sentarnos con el presidente de la Junta, con el consejero y con otros partidos para poder llegar a ese consenso. La plantilla es insuficiente. Los bomberos forestales y los agentes medioambientales se encuentran totalmente exhaustos. No pueden más. La gravedad se refleja también en como zonas de alto valor ambiental han quedado sin vigilancia y con vehículos fuera de servicio en plena emergencia, algo que es totalmente intolerable", ha sostenido, para incidir que no se trata de una situación "nueva" en referencia a los grandes incendios del 2023.

En este punto, se ha referido a la situación en la que ha quedado Las Médulas. "El incendio que ha afectado a este paraje no solamente supone una pérdida ambiental irreparable, sino también un golpe a la identidad, el turismo y a la economía de toda una comarca y de toda una provincia. Insisto, Castilla y León necesita un dispositivo permanente, profesional y cien por cien público, con personal formado, estabilidad laboral y medios adecuados durante todo el año. Y necesita, además, una estrategia de prevención real que incluya gestión forestal sostenible, planes de autoprotección en pueblos y empresas y mantenimiento de cortafuegos, dotación suficiente de recursos para las cuadrillas y una coordinación eficaz entre las Administraciones", ha reiterado.

Por último, ha advertido a la Junta de que la intencionalidad de los fuegos "no puede eximir" su responsabilidad de tener los parajes adecuados. "No podemos volver a vivir esta desgracia", ha subrayado para exigir "transparencia" a la Junta y que explique qué medios y dotaciones hay en cada zona, una información que debe hacer llegar a los propios ayuntamiento..

"Ya llegará en su día el análisis. Esperemos que llegue pronto, esperemos que pronto estos incendios estén controlados. Vemos que cada día hay un revés nuevo y es muy complicado. Ahora es momento de estar a la altura de las circunstancias y cuando llegue el momento y tras ese análisis, pediremos esas responsabilidades al más alto nivel", ha zanjado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Mañueco reunirá mañana a parte de su Gobierno para iniciar reconstrucción tras incendios: "No dejaremos a nadie atrás"

Mañueco reunirá mañana a parte

Pablo Fernández (Podemos) exige la dimisión de Mañueco por la "incompetencia y pasividad" ante los incendios en CyL

Pablo Fernández (Podemos) exige la

El PP censura al ministro Puente por mofarse de Mañueco por los incendios: "Es repugnante"

El PP censura al ministro

Fiscalía pide a Guardia Civil analizar si hubo actuación coordinada en redes para incitar al odio en Torre Pacheco

Fiscalía pide a Guardia Civil

El PP sitúa a Leire Díez como "una persona del máximo nivel" en el PSOE: "Las cloacas que siempre llegan a Ferraz"

El PP sitúa a Leire
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un gerente de Mercadona recurre

Un gerente de Mercadona recurre su degradación por un caso de contaminación alimentaria: se lo rechazan porque él mismo lo propuso para evitar el despido

Rechazan el asilo a una mujer que huyó de Perú tras las amenazas de un comerciante rival por solicitarlo un año después de llegar a España

La AEMET avisa de posibles tormentas secas en los próximos días, que hacen que el fuego se origine y se propague en poco tiempo

Tras la negativa de la Seguridad Social, una ganadera autónoma con dolor de espalda consigue una pensión del 100% de su base reguladora

Un joven de 18 años es rescatado tras ser abandonado por sus compañeros durante una excursión: “El orgullo es una cosa, la capacidad, otra”

ECONOMÍA

Precio de la luz en

Precio de la luz en España este 13 de agosto

Los precios del alquiler frenan la emancipación en España: los jóvenes tendrían que destinar el 92% de su salario a pagar una vivienda

El gasto en intereses de la deuda pública autonómica se triplica entre 2022 y 2028: Cataluña, la comunidad que más paga

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

DEPORTES

Lance Armstrong habla de su

Lance Armstrong habla de su caída a los infiernos: de perder 100 millones de dólares a las inversiones que cambiaron su vida

Balotelli confiesa cuál es su sueño por cumplir, a pesar de haber pasado por la cantera del FC Barcelona

Ana Peleteiro y las críticas sobre sus palabras sobre los atletas blancos: “Lo utilizan para manchar mi imagen y dejarme de racista”

Luces y sombras de Montse Tomé en la selección femenina: de los aplausos a Rubiales y su relación con Jenni Hermoso a conquistar la Nations League

Sonia Bermúdez, la sustituta de Montse Tomé en la selección femenina: de triunfar como jugadora del Barça a conquistar dos Eurocopas como entrenadora de la sub-19