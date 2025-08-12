PSOE-A se declara "orgulloso de la tarea" de Sánchez y "confía" en su Gobierno para aprobar los PGE: "Vamos a por todas"

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha señalado que los socialistas andaluces se sienten "profundamente orgullosos de la tarea que está haciendo el Gobierno de España y su presidente", Pedro Sánchez, "por supuesto".

Así lo ha trasladado la también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz en una entrevista concedida a Europa Press en la que, preguntada por la figura del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, ha respondido que desde el PSOE de Andalucía le piden a Pedro Sánchez que "haga lo que está haciendo, que es hacer la política progresista más importante que se ha hecho en los últimos tiempos en nuestro país".

"Que siga subiendo las pensiones, que siga subiendo las becas, que siga pensando en generar modelos productivos de desarrollo sostenibles y de futuro, que siga invirtiendo en la mayoría social de los españoles, que siga pensando en los trabajadores de este país, que siga pensando en los permisos de maternidad y de paternidad, que siga pensando en los derechos de las mujeres, que siga pensando en los jóvenes", son peticiones que la dirigente del PSOE-A ha trasladado públicamente a Pedro Sánchez.

En esa línea, ha sostenido que "el mayor orgullo que tiene el Partido Socialista" ahora mismo es "la política progresista de transformación profunda y de consolidación de derechos que está haciendo el Gobierno de España".

A las preguntas de si confía en que el presidente agotará la legislatura, de forma que no convocará elecciones generales antes de 2027, y de si cree que el Gobierno logrará sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el próximo año 2026, la vicesecretaria del PSOE-A se ha remitido a lo dicho por el propio Pedro Sánchez acerca de que desde las filas socialistas "vamos a por todas".

María Márquez ha agregado que, "evidentemente", en el PSOE-A "gustaría que hubiera Presupuestos Generales" para el año que viene, y por parte del Gobierno van a "intentarlo, claro que sí", ha remarcado antes de agregar que confía "plenamente" en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, "visto lo visto".

Para la vicesecretaria general del PSOE-A, "la capacidad de diálogo y de negociación del Gobierno de España es un aval y una garantía para que las cosas, las leyes, los acuerdos importantes que transforman de verdad la vida de la ciudadanía se han conseguido a base de mucho diálogo, de mucha negociación y con un acuerdo que termina repercutiendo de manera positiva en la ciudadanía".

"O sea, yo confío en la capacidad de diálogo, de acuerdo, de empatía, de generosidad, de humildad del Gobierno de mi país", ha añadido María Márquez, quien, a la pregunta de si cree que Pedro Sánchez debería convocar elecciones si no logra aprobar los PGE por tercer ejercicio consecutivo, ha respondido que ella entiende que ahora mismo los socialistas "estamos en intentar sacar los Presupuestos" adelante, "y en eso nos vamos a afanar", ha zanjado.