Pablo Fernández (Podemos) exige la dimisión de Mañueco por la "incompetencia y pasividad" ante los incendios en CyL

El procurador en las Cortes y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha exigido este martes, 12 de agosto, la dimisión "inmediata" del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por la "incompetencia, inacción y pasividad" ante los incendios que asolan la Comunidad.

En declaraciones este martes, 12 de agosto, en Ponferrada (León), a donde ha acudido tras el incendio originado en Yeres que ha afectado a El Bierzo, Fernández ha reclamado la dimisión de Quiñones, un "incompetente supino" y "caradura", al que ha afeado estar de "comilona" en Asturias mientras el fuego estaba "devorando" Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad, y la comarca del Bierzo, además de la provincia de Zamora.

Asimismo, ha censurado que el consejero haya tenido la "desfachatez" de "decir que es que tiene la costumbre de comer", ante lo que le ha recordado que los bomberos forestales también tienen esta "costumbre" y se estaban "jugando la vida para detener el incendio", mientras "no habían recibido ni un mísero bocadillo por parte de la Junta hasta las "ocho de la tarde".

"Esto es absolutamente insostenible", ha aseverado el también secretario de Organización de Podemos, para insistir en la dimisión de Suárez-Quiñones por la "incompetencia demostrada este año", si bien ha advertido de que esta es la "tónica general de las políticas del PP", por lo que también ha demandado la dimisión del Fernández Mañueco.

DESATENCIÓN DOS AÑOS DESPUÉS DEL INCENDIO DE LA CULEBRA

"También creemos que el señor Mañueco debería dimitir. Después del pavoroso incendio que hace dos años asoló la Sierra de la Culebra y que costó vidas humanas, está claro que la Junta de Castilla y León ha desatendido absolutamente a todo el mundo, a las reivindicaciones de los profesionales y demandas de los bomberos forestales, y también a las reivindicaciones políticas que desde Podemos llevamos como digo muchos años muchos años haciendo", ha apostillado, para denunciar el operativo "tan poco dotado y en condiciones tan precarias".

En este contexto, ha achacado la actual situación de los incendios en Castilla y León a las políticas "catastróficas y criminales" del Partido Popular, que "precariza" los operativos de prevención y extinción.

Fernández, quien ha censurado que mientras la tierra "ardía", el presidente de la Junta "estaba de vacaciones en Cádiz", ha señalado que la situación del fuego que arrasa la Comunidad y España deriva que de un "modus operandi" del PP que "precariza" los operativos. "Están infradotados, en unas condiciones paupérrimas y con una precariedad brutal de los bomberos forestales que se juegan la vida en condiciones muy penosas", ha lamentado.

FALTA DE MEDIOS Y PRECARIEDAD

Ante esta situación en la que los operativos tienen medios "insuficientes" y enfrentan la "precariedad más terrible", ha reclamado que estos sean "públicos durante todo el año" y cuente con los medios personales y materiales "suficientes", además de con unas condiciones salariales y laborales "dignas" para los bomberos forestales, a lo que ha agradecido su "ingente" tarea.

Igualmente, ha lanzado un mensaje de "solidaridad y apoyo" a las familias que se han visto afectadas por los "terribles" incendios que "están devastando y devorando" una Comunidad que "se quema" por la "negligencia del PP de la Junta".

Fernández ha extendido su denuncia por las políticas "criminales" del PP frente a los incendios forestales, a los gobiernos 'populares' de la Comunidad de Madrid y Andalucía. "Mientras el fuego devora la Comunidad de Madrid, la presidenta, (Isabel Díaz) Ayuso, está en Miami de vacaciones con su novio testaferro, el defraudador confeso (...). Y en Andalucía el fuego también está devorando la tierra mientras (Juan Manuel) Moreno Bonilla ni está ni se le espera", ha apostillado.