Mañueco reunirá mañana a parte de su Gobierno para iniciar reconstrucción tras incendios: "No dejaremos a nadie atrás"

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha anunciado que mañana habrá una reunión de parte de su Gobierno para iniciar los trabajos de coordinación y reconstrucción de las zonas afectadas por los incendios, al tiempo que ha asegurado que la respuesta será "rápida y generosa" y "no dejará a nadie atrás".

Mañueco, tras presidir la reunión del CECOPI en León, ha avanzado que se trata de una primera reunión "informal", es decir, no será un Consejo de Gobierno, y se prevé que asistan además del presidente, la vicepresidenta, Isabel Blanco Llamas; el consejero de Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones; el consejero de Hacienda, Carlos Fernández Carriedo; el consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, y la consejera de Agricultura, María González Corral.

Así, Mañueco ha insistido en que en este encuentro se prevé avanzar un plan de actuación para la "reconstrucción" de las zonas afectadas por los incendios, tanto espacios naturales, como viviendas, instalaciones públicas o parajes como Las Médulas -Bien de Interés Cultural--.

Precisamente se ha detenido en este último aspecto y ha insistido en que se hará una valoración de los daños en Las Médulas. "Haremos una valoración y veremos cómo actuar de manera rápida y generosa para que Las Médulas luzcan en todo su esplendor lo antes posible", ha defendido.

Durante su intervención tras la reunión del CECOPI el presidente ha trasladado un mensaje de "solidaridad" a los vecinos afectados por los incendios y ha asegurado que el Gobierno autonómico "no va a dejar a nadie atrás" y actuará de forma "rápida y generosa" en la respuesta a los daños.

Así, Mañueco ha expresado su apoyo tanto a quienes han tenido que ser desalojados de sus hogares y de su vida cotidiana como a aquellos que han perdido, "parcial o totalmente", sus bienes a consecuencia del fuego.

"El Gobierno de Castilla y León va a estar a su lado", ha reiterado el presidente, quien ha insistido en que la prioridad es atender a las personas afectadas y canalizar de forma ágil las ayudas necesarias.