López Miras, tras el fallecimiento de Uribe: "Frente al totalitarismo no se puede dar ni un paso atrás"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha enviado este lunes "mucha fuerza" al pueblo colombiano por el fallecimiento del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe tras el atentado del que fue víctima el pasado 7 de junio durante un acto de campaña en la localidad de Fontibón, a las afueras de la capital, Bogotá.
"Defender la libertad y la democracia con valentía le ha costado la vida a Miguel Uribe. Ha demostrado que, frente al totalitarismo, no se puede dar ni un paso atrás. Mucha fuerza al pueblo colombiano. Descanse en paz", ha afirmado López Miras en un mensaje que ha publicado en la red social 'X'.
Últimas Noticias
Abascal lamenta la muerte del senador Uribe y dice que fue asesinado por "plantar cara" al "terrorista" de Petro
PP denuncia unas pancartas que piden "impunidad" para los presos de ETA en un colegio público de San Sebastián
Deniegan el internamiento cautelar de 44 de los migrantes localizados en un armador que los trasladó a Lanzarote
La AN amplía seis meses más la investigación sobre el atentado en Santa Pola para interrogar a exmiembros de ETA
El Gobierno lamenta la muerte de Uribe y condena la violencia: "Es inaceptable y no tiene cabida en nuestras sociedades"
MÁS NOTICIAS