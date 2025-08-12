Espana agencias

La jueza deja en libertad al detenido por agredir al hombre hallado sin vida a las afueras de Manacor (Mallorca)

Por Newsroom Infobae

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Manacor ha ordenado la puesta en libertad provisional del detenido por supuestamente agredir al hombre hallado sin vida a las afueras de Manacor el pasado viernes.

La jueza, no obstante, la ha impuesto como medidas cautelares la retirada del pasaporte y la prohibición de salir de Mallorca, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).

El sospechoso ha pasado esta mañana a disposición judicial como supuesto autor de un delito de lesiones pese a que inicialmente fue arrestado por un delito de homicidio.

La investigación realizada por el Grupo de Homicidios de la Jefatura Superior de Policía de Baleares y la autopsia realizada al cadáver han revelado que la herida que el arrestado le causó al fallecido golpeándole en la cabeza con una barra de hierro no fue la causante directa de la muerte.

Por contra, el fallecimiento se produjo como consecuencia de la pérdida paulatina de sangre y otras circunstancias como el hecho de que no acudiera a un centro médico tras la agresión, sostienen los investigadores.

En el transcurso de las pesquisas también ha sido investigada --aunque no detenida-- la mujer que convivía con el fallecido y que un día después de la pelea alertó a los servicios de emergencias de su muerte como supuesta autora de un delito de omisión del deber de socorro.

