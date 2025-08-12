Espana agencias

La AN amplía seis meses más la investigación sobre el atentado en Santa Pola para interrogar a exmiembros de ETA

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Audiencia Nacional (AN) ha ampliado seis meses más la investigación sobre la presunta responsabilidad de la cúpula de ETA en el atentado contra la casa-cuartel de Santa Pola (Alicante) el 4 de agosto de 2002, ya que tiene pendiente tomar declaración como investigados a varios exintegrantes de la banda terrorista.

Así lo acuerda en un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el Juzgado Central de Instrucción Número 1, tras solicitarlo la Fiscalía y la acusación que ejerce la asociación Dignidad y Justicia.

El magistrado Francisco de Jorge adopta esta decisión al considerar que "resulta evidente la imposibilidad de finalizar la investigación" este mes de agosto, así que ve "razonable y realista" ampliarla hasta febrero de 2026.

Y señala que para "el buen fin de la instrucción resulta necesario la ejecución de los interrogatorios de los investigados", así como que tiene que resolver sobre "la pertinencia" de declaraciones testificales propuestas por la acusación popular.

Además, en una providencia a la que ha tenido acceso esta agencia de noticias, el juez fija las declaraciones de "investigados-querellados" por videoconferencia para los próximos 20 y 21 de octubre.

De Jorge ha citado para el día 20 a Ignacio Miguel Gracia Arregui, alias 'Iñaki de Rentería'; Javier García Gaztelu, 'Txapote'; Juan Antonio Olarra Guridi, 'Juanvi'; Asier Oyarzabal Chapartegui, 'Baltza', y Juan Carlos Iglesias Chouzas, 'Gadafi'.

Para el día 21 ha llamado a Ainhoa Múgica Goñi, 'Olga'; Mikel Albisu Iriarte, 'Mikel Antza'; Vicente Goicoechea Barandiara, 'Willy'; Ramón Sagarzazu Gaztelumendi, 'Ramontxo', y María Soledad Iparraguirre Guenechea, 'Anboto'.

ASESINATO DE UNA NIÑA

La AN investiga en esta causa la presunta responsabilidad de la cúpula de la banda en un atentado que se saldó con el asesinato de Silvia Martínez Santiago, de seis años, y de Cecilio Gallego, de 57.

Para el anterior juez instructor, Manuel García Castellón, "desde la perspectiva que ofrece el estudio detallado del funcionamiento y estructura de la banda terrorista, sujeta a una férrea disciplina cuasi militar, se considera que el atentado de Santa Pola se habría decidido por la dirección de ETA".

Un atentado que se habría planteado "como medida de presión y castigo para tratar de contrarrestar el proceso para ilegalizar Batasuna en aplicación de la Ley de Partidos Políticos, proceso puesto en marcha con anterioridad a producirse el atentado, y no al revés".

En este caso en concreto, la Audiencia Nacional condenó en 2012 a 843 años de cárcel a los etarras Andoni Otegi Eraso, alias 'Iosu', y Óscar Celarain Ortiz, 'Peio', al considerar probado "sin ningún género de duda" que fueron los autores del ataque con coche-bomba.

García Castellón decidió el año pasado procesar a 'Mikel Antza' y 'Ramontxo' por los presuntos delitos de asesinato terrorista. Además, acordó tomarles declaración indagatoria, el trámite para comunicarles su procesamiento de manera formal.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

PP denuncia unas pancartas que piden "impunidad" para los presos de ETA en un colegio público de San Sebastián

PP denuncia unas pancartas que

Deniegan el internamiento cautelar de 44 de los migrantes localizados en un armador que los trasladó a Lanzarote

Infobae

El Gobierno lamenta la muerte de Uribe y condena la violencia: "Es inaceptable y no tiene cabida en nuestras sociedades"

El Gobierno lamenta la muerte

El empresario que financió a Alvise denuncia que entraron en su casa y le obligaron a pagar un millón en criptomonedas

El empresario que financió a

Puente tacha de "sinvergüenzas" a Mañueco y a su consejero de Medio Ambiente por estar "de farra" durante los incendios

Puente tacha de "sinvergüenzas" a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El incendio de Tres Cantos

El incendio de Tres Cantos deja a un hombre en estado crítico con un 98% de quemaduras en el cuerpo

Más de dos mil evacuados en Zamora y León por incendios que arrasan miles de hectáreas

El incendio forestal de Tres Cantos obliga a desalojar dos urbanizaciones y moviliza a la UME

Asalto violento en casa del socio de Alvise Pérez: le roban 1,2 millones en criptomonedas a punta de pistola

El torero Manuel Escribano porta una bandera con el lema “Sánchez a prisión” durante la Feria de la Albahaca (Huesca)

ECONOMÍA

Loterías de Catalunya: ganadores de

Loterías de Catalunya: ganadores de la 6/49 este 11 del agosto

Super Once: estos son los resultados del Sorteo 5 de este 11 agosto

Por qué la Seguridad Social penaliza a los trabajadores que se jubilan con solo 15 años cotizados

Sorteo 4 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

El aviso de un funcionario sobre por qué si trabajas 30 días, la tesorería puede solo computar 15: “Los periodos superpuestos no computan como años cotizados”

DEPORTES

Lance Armstrong habla de su

Lance Armstrong habla de su caída a los infiernos: de perder 100 millones de dólares a las inversiones que cambiaron su vida

Balotelli confiesa cuál es su sueño por cumplir, a pesar de haber pasado por la cantera del FC Barcelona

Ana Peleteiro y las críticas sobre sus palabras sobre los atletas blancos: “Lo utilizan para manchar mi imagen y dejarme de racista”

Luces y sombras de Montse Tomé en la selección femenina: de los aplausos a Rubiales y su relación con Jenni Hermoso a conquistar la Nations League

Sonia Bermúdez, la sustituta de Montse Tomé en la selección femenina: de triunfar como jugadora del Barça a conquistar dos Eurocopas como entrenadora de la sub-19