Espana agencias

El PP sitúa a Leire Díez como "una persona del máximo nivel" en el PSOE: "Las cloacas que siempre llegan a Ferraz"

Por Newsroom Infobae

Guardar

La vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, ha definido a la exmilitante socialista Leire Díez como "una persona del máximo nivel" dentro de Ferraz, a la vez que ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de estar informado de las "operaciones de las cloacas" a través del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

Así ha reaccionado la dirigente 'popular' en declaraciones a los periodistas a la petición que ha realizado la Fiscalía Provincial de Madrid de investigar en los juzgados madrileños a la exmilitante del PSOE Leire Díez y al empresario Javier Pérez Dolset por posible intento de soborno a dos fiscales: Ignacio Stampa, conocido por haber sido uno de los fiscales de Anticorrupción en el 'caso Villarejo', y al fiscal del 'caso 3%', José Grinda.

"Cerdán y Leire. Leire y Cerdán. Las cloacas que siempre llegan a Ferraz", ha apostillado de la misma manera la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, en un apunte en la red social 'X', recogido por Europa Press.

Para Gamarra, el "único fin" de Leire Díez y Santos Cerdán es el de "obstruir la acción de la justicia en las causas que afectan a Sánchez, las de su gobierno, su partido y su entorno". "Y ante la justicia tendrán que responder", avisa.

NI FONTANERA, NI PERIODISTA

En cualquier caso, Alma Ezcurra también ha advertido de que se irán conociendo informaciones que "helarán la sangre" a medida que continúen las investigaciones, a la vez que ha dicho que Leire Díez "ni era fontanera ni era periodista, era una persona del máximo nivel en Ferraz".

"Ferraz y Pedro Sánchez estaban informados al máximo nivel a través de Leire Díez y de Santos Cerdán, de las operaciones de las cloacas de Leyre y de Pérez Dolset", ha sentenciado Alma Ezcurra.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

PSOE-A se declara "orgulloso de la tarea" de Sánchez y "confía" en su Gobierno para aprobar los PGE: "Vamos a por todas"

PSOE-A se declara "orgulloso de

Abogados Cristianos denuncia por "escarnio" al alcalde de Barcelona por el cartel de La Mercè 2025

Abogados Cristianos denuncia por "escarnio"

Fiscalía pide a Guardia Civil analizar si hubo actuación coordinada en redes para incitar al odio en Torre Pacheco

Fiscalía pide a Guardia Civil

PSOE pide a Mañueco una reunión sobre medidas "urgentes" contra incendios y pospone la exigencia de responsabilidades

PSOE pide a Mañueco una

Mañueco reunirá mañana a parte de su Gobierno para iniciar reconstrucción tras incendios: "No dejaremos a nadie atrás"

Mañueco reunirá mañana a parte
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Rechazan el asilo a una

Rechazan el asilo a una mujer que huyó de Perú tras las amenazas de un comerciante rival por solicitarlo un año después de llegar a España

La AEMET avisa de posibles tormentas secas en los próximos días, que hacen que el fuego se origine y se propague en poco tiempo

Tras la negativa de la Seguridad Social, una ganadera autónoma con dolor de espalda consigue una pensión del 100% de su base reguladora

Un joven de 18 años es rescatado tras ser abandonado por sus compañeros durante una excursión: “El orgullo es una cosa, la capacidad, otra”

Un grupo de amigos salió a hacer senderismo y la excursión terminó en tragedia: “Empezó a tener calambres mientras nadaba en el lago’‘

ECONOMÍA

Los precios del alquiler frenan

Los precios del alquiler frenan la emancipación en España: los jóvenes tendrían que destinar el 92% de su salario a pagar una vivienda

El gasto en intereses de la deuda pública autonómica se triplica entre 2022 y 2028: Cataluña, la comunidad que más paga

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 2

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Tener trabajo ya no protege de la pobreza: el 30% de los jóvenes españoles está en riesgo de exclusión social y afecta más a las mujeres menores de 30

DEPORTES

Lance Armstrong habla de su

Lance Armstrong habla de su caída a los infiernos: de perder 100 millones de dólares a las inversiones que cambiaron su vida

Balotelli confiesa cuál es su sueño por cumplir, a pesar de haber pasado por la cantera del FC Barcelona

Ana Peleteiro y las críticas sobre sus palabras sobre los atletas blancos: “Lo utilizan para manchar mi imagen y dejarme de racista”

Luces y sombras de Montse Tomé en la selección femenina: de los aplausos a Rubiales y su relación con Jenni Hermoso a conquistar la Nations League

Sonia Bermúdez, la sustituta de Montse Tomé en la selección femenina: de triunfar como jugadora del Barça a conquistar dos Eurocopas como entrenadora de la sub-19