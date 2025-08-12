Espana agencias

Denuncian pancartas a favor de presos de ETA en el recinto festivo de Bilbao y piden al alcalde que lo evite

El Colectivo Víctimas del Terrorismo del País Vasco, Covite, ha denunciado la aparición de pancartas en favor de presos de ETA en el recinto festivo de Bilbao, a escasos días de celebración de la Aste Nagusia. Por ello, ha pedido al alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, "que haga todo lo posible por evitar que se humille a las víctimas una vez más".

Esta asociación, que ha lamentado "la exaltación pública" a ETA en las fiestas estivales en Euskadi ante "la pasividad institucional", ha señalado, en las redes sociales, que hay pancartas a favor de los reclusos de la banda en algunas txosnas de Bilbao, que todavía se están montando de cara al comienzo de la Semana Grande bilbaína el próximo sábado.

En concreto, ha asegurado que la comparsa Txoribarrote desplegó una enorme pancarta pidiendo la excarcelación de los presos de ETA. "¡Basta ya de ocupar todo el espacio público festivo con mensajes de petición de impunidad para los terroristas de ETA!. Las instituciones no deberían mirar para otro lado", ha censurado.

Covite ha indicado que "una de las personas destacadas de esta comparsa ha sido designada" para abrir la Semana Grande de Bilbao, y ha advertido de que "probablemente aprovechará este altavoz para respaldar a los presos de ETA".

La asociación presidida por Consuelo Ordóñez también ha denunciado que, "una vez más, todo el recinto festivo" de las fiestas de la localidad vizcaína de Portugalete está "empapelado con carteles de Sare que reclaman la excarcelación de los etarras". "¿Lo normalizaríamos si los asesinos cuya excarcelación exigieran no fuesen de ETA? Seguramente no", concluye.

